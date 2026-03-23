Tragedia en el ciclismo: corrió la Vuelta de Mendoza y murió en un accidente que conmociona al país

El ciclismo amaneció de luto. El pedalista Rodrigo Silva que había sido protagonista de la última edición de la Vuelta de Mendoza murió en un trágico accidente , en un hecho que sacude al ambiente deportivo y deja una profunda conmoción.

La noticia golpea doble. Porque no se trata solo de una muerte, sino de la pérdida de un deportista activo, de esos que hace poco estaban en la ruta, compitiendo, soñando y dejando todo en una de las carreras más importantes del país.

El ciclista había formado parte de la Vuelta de Mendoza, una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional, que recorre distintos puntos de la provincia y reúne a los mejores corredores del país.

Pero fuera del contexto de la competencia, la historia tuvo un desenlace fatal.

Un accidente —cuyas circunstancias están siendo investigadas— terminó con su vida, generando un impacto inmediato en el mundo del ciclismo, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de dolor, incredulidad y despedida.

rodrigo silva

Un golpe que duele en todo el ambiente

El ciclismo no es ajeno a este tipo de tragedias. Es un deporte que convive con el riesgo, tanto en competencia como en entrenamientos o en la vida cotidiana sobre la ruta.

Cada pérdida pega fuerte. Y esta vez no es la excepción.

Compañeros, equipos y allegados despidieron al ciclista recordando su pasión por la bicicleta, su compromiso con el deporte y su presencia reciente en una competencia tan significativa como la Vuelta.

Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la vulnerabilidad de los ciclistas, incluso fuera de carrera.

Hoy, sin embargo, todo queda en segundo plano.

Porque la noticia no es una discusión.

Es una pérdida.

Y el ciclismo argentino, otra vez, tiene que aprender a pedalear con el dolor.