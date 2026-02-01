Renovaron alertas por fuertes tormentas y granizo: qué provincias se verán afectadas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el domingo estará marcado por tormentas intensas en amplias regiones del país, con alertas amarilla y naranja por lluvias, granizo y ráfagas muy fuertes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo gran parte de Argentina estará bajo alerta meteorológica por tormentas, con dos niveles de riesgo según la zona. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La alerta amarilla rige para el centro y oeste de San Juan, La Rioja, Catamarca, el norte de San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta.

En estas regiones, el organismo meteorológico advirtió que el área será afectada por tormentas fuertes, y de manera aislada severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas (51) Las zonas bajo alerta naranja concentrarán los fenómenos más intensos durante la jornada. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 mm, con posibilidad de que sean superados de forma puntual. Además, en las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo.