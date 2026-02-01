Pronóstico: ¿cómo sigue el tiempo en Mendoza este domingo tras las tormentas?

El domingo continuará con condiciones inestables en Mendoza, aunque las tormentas serán de menor intensidad que en días previos.

Las condiciones inestables continúan este domingo en Mendoza, aunque con tormentas menos intensas que las registradas durante las jornadas anteriores. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, especialmente durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas, se espera un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 20°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. A lo largo del día se mantendrá la nubosidad variable, sin descartar precipitaciones aisladas.

Según el pronóstico, se esperan precipitaciones en la zona de cordillera, donde el tiempo continuará inestable. En el resto de la provincia podrían registrarse lluvias aisladas, aunque de carácter débil y sin fenómenos severos asociados.

Mendoza tendrá un leve ascenso de la temperatura este domingo, con precipitaciones previstas en la zona de cordillera. De cara a los próximos días, el lunes llegará con un marcado ascenso de la temperatura, cielo algo nublado y vientos leves del noreste. La máxima trepará hasta los 34° y la mínima se mantendrá en 20°, con cielo parcialmente nublado en cordillera.