La Ciudad de Mendoza activó un amplio despliegue tras la tormenta y continúa con trabajos de prevención
La Municipalidad de Ciudad de Mendoza desplegó un operativo integral para atender los efectos de la fuerte tormenta, con tareas de asistencia y prevención.
Durante este viernes, la Ciudad de Mendoza puso en marcha un importante operativo para dar respuesta inmediata a los efectos de la fuerte tormenta que impactó en distintos sectores de la capital. Bajo lluvias intensas, ráfagas de viento y arrastre de sedimentos, equipos municipales realizaron relevamientos, asistieron situaciones de riesgo y ejecutaron tareas de despeje y prevención, trabajos que continúan ante el volumen de reportes recibidos.
La acumulación de agua y las condiciones meteorológicas adversas provocaron la caída de ramas, árboles y cables, además del desplazamiento de material sobre calzadas y veredas. Frente a este escenario, el municipio activó un trabajo articulado entre las áreas de Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos e Inclusión y Desarrollo Humano, junto con Defensa Civil, para resguardar la seguridad de vecinos y vecinas y restablecer la circulación.
Desde la comuna destacaron que la respuesta rápida permitió atender múltiples contingencias de manera simultánea, priorizando los puntos críticos y sosteniendo un monitoreo constante en los sectores más afectados por el temporal.
Despliegue de Seguridad Ciudadana y Tránsito
La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso un operativo especial durante el desarrollo del temporal, con la participación de 18 móviles de preventores, 24 agentes a pie y 6 móviles de tránsito, además de 12 motos y 53 agentes destinados a tareas de control, señalización y asistencia.
Este despliegue permitió ordenar el tránsito en zonas comprometidas, alertar a conductores y peatones sobre sectores peligrosos y brindar apoyo inmediato ante situaciones de riesgo, especialmente en áreas con caída de árboles o cables.
Tareas de despeje y asistencia en la vía pública
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través del área de Servicios Públicos, llevó adelante labores de despeje, levantamiento de material, trozado y retiro de troncos de gran tamaño, garantizando una respuesta ágil y coordinada ante cada intervención requerida.
Más de cien agentes municipales trabajaron en cuadrillas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, utilizando camiones, hidros y motosierras, recursos clave para atender de manera eficiente las contingencias registradas durante la jornada.
Recomendaciones y canales de emergencia
En los casos donde se vio comprometido el tendido eléctrico, el municipio coordinó acciones con la empresa prestataria del servicio, aguardando su intervención para avanzar de forma segura y articulada.
Desde la Ciudad de Mendoza recordaron que continúa vigente la probabilidad de tormentas con granizo, por lo que solicitaron a la comunidad extremar precauciones y circular con atención. Ante cualquier urgencia, comunicarse a los números de emergencia 911 o al 147.
Algunas de las intervenciones en Ciudad de Mendoza
- Lagomaggiore 631: Árbol movido.
- Barrio San Martín (M-9 / C-6): Rama quebrada.
- Belgrano – Rivadavia: Árbol caído.
- Barrio Sanidad (San José) 1822: Rama quebrada.
- Villagra 3184: Rama quebrada.
- Suárez 712: Rama quebrada.
- Barrio La Favorita (Rosales) – Gaspar Martínez: Árbol caído.
- Ciudad del Rosario – Gobernador González: Árbol caído.
- Rivadavia 950: Árbol caído.
- Videla Castillo 2488: Rama quebrada.
- Rodríguez 2484: Árbol por caer.
- Ayacucho 433: Árbol caído.
- Villagra – Gobernador González: Árbol caído.
- Esquiú 1068: Rama quebrada.
- Doctor Moreno – La Plata: Árbol caído.
- C. Vera 782: Árbol caído.
- Las Heras – 9 de Julio: Rama caída.
- Olascoaga 2244: Rama caída.
- Villagra 2721: Rama quebrada.
- Gobernador González 413: Árbol caído.
- España 286: Rama caída.
- 12 de Febrero 3071: Brazo quebrado.
- Jujuy 921: Rama quebrada.
- La Plata 499: Árbol caído.
- Barrio Sanidad (San José) – Carrillo: Rama caída.
- Mitre – Pedro Molina: Rama quebrada.
- Barrio San Martín (Las Cuevas) – Cristo Redentor: Árbol caído sobre techo.
- Semorile 26: Verificación.
- Jujuy 920: Rama caída.
- Ameghino 180: Caída inminente.
- Santiago del Estero 945: Árbol en cables.
- Benieli 270: Rama quebrada.
- Doctor Moreno 3019: Rama quebrada.
- Barrio San Martín (Los Pimientos) – El Nevado: Árbol quebrado.
- Coronel Plaza 674: Verificación.
- Ameghino 170: Árbol movido.
- Boulogne Sur Mer 1805: Árbol caído sobre techo.
- D. Videla 463: Rama quebrada.
- Pasaje Descote (Villanueva y Huarpe): Árbol caído.
- Necochea – Las Heras: Árbol caído.
- Esquiú 714: Rama caída.
- Patricias Mendocinas 610: Árbol caído.
- Gobernador González 413: Caída inminente.
- F. Moreno 925: Árbol inclinado.
- Barrio Flores Sur (O’Donnell) 1951: Árbol caído.
- Houssay – Misiones: Árbol caído.
- Olascoaga – Moldes: Rama caída.
- Aguado – Alpatacal: Árbol chico caído.
- Coronel Plaza – 9 de Julio: Árbol caído.
- Soler 682: Árbol movido.
- Gobernador González 975: Rama quebrada.
- Rodríguez 2560: Árbol movido.
- Olascoaga 2900: Árbol movido.
- Cristo Redentor – Llaver – Atahualpa Yupanqui: Árbol chico caído.
- Montecaseros 2140: Rama quebrada que interrumpe la calle.
- Patricias Mendocinas (Colón y Pedro Molina): Árbol caído.
- España 943: Rama caída en la calle.
- Ituzaingó – Maipú: Rama caída.