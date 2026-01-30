Fuerte tormenta en Mendoza: cómo respondió la Provincia y cuál es la situación de los servicios

El Gobierno de Mendoza informó que, tras la intensa tormenta de lluvia y granizo registrada en las últimas horas, no se reportaron víctimas fatales ni personas con lesiones graves en todo el territorio provincial.

Desde el inicio del evento, la Provincia activó un operativo integral de respuesta con la participación de ministerios, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, Defensa Civil , empresas prestatarias de servicios y municipios, con el objetivo de priorizar la atención de emergencias, resguardar a la población y avanzar en la rápida normalización de los servicios esenciales.

Las autoridades destacaron que el trabajo coordinado permitió responder de manera inmediata a los principales focos de riesgo , contener situaciones críticas y sostener la operatividad de los sistemas estratégicos en gran parte de la provincia.

El sistema de salud provincial funcionó con normalidad durante toda la contingencia. Aunque se registraron cortes de energía eléctrica en algunos establecimientos , los grupos electrógenos y sistemas de respaldo garantizaron la atención sanitaria en todo momento, con el sistema de comunicaciones TETRA operando al 100%.

Una fuerte tormenta se desató durante la tarde de este viernes en Mendoza.

Asimismo, se reportaron filtraciones menores en los hospitales Central y Notti, que fueron rápidamente controladas por los equipos de mantenimiento, sin afectar la prestación de los servicios. En el resto de los efectores sanitarios de la provincia no se registraron inconvenientes de gravedad.

Aguas Mendocinas, en tanto, informó que continúan fuera de servicio algunos establecimientos potabilizadores del Área Metropolitana y el Piedemonte, como consecuencia de los cortes eléctricos. Esta situación generó interrupciones parciales del suministro en sectores puntuales de Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén, mientras los equipos técnicos permanecen desplegados para restablecer el servicio a la brevedad.

Desborde canal tormenta

Seguridad, rescates y Defensa Civil

El Ministerio de Seguridad informó una alta demanda de llamadas al sistema de emergencias 911, con múltiples intervenciones preventivas y operativos de rescate en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada se realizaron salvatajes en el dique Maure, en distintos tramos de los zanjones del Gran Mendoza, en Ruta Nacional 40 y en zonas del Valle de Uco, entre otros puntos críticos. En todos los casos, las personas asistidas fueron rescatadas en buen estado de salud y sin lesiones.

Desde Defensa Civil señalaron que se mantuvo un monitoreo constante de las zonas más vulnerables, con patrullajes preventivos y asistencia directa a vecinos que requirieron apoyo por anegamientos o complicaciones derivadas del temporal.

Tormentas en Mendoza Continúa el alerta por las tormentas en Mendoza, tras las fuertes precipitaciones y granizo que impactaron este viernes por la tarde. Marcos García / MDZ

Energía, hidráulica y control de cauces

El Ministerio de Energía y Ambiente informó que más de 43 mil suministros eléctricos resultaron afectados, principalmente en el Gran Mendoza. Las distribuidoras reforzaron guardias, cuadrillas técnicas y centros de control para acelerar la reposición del servicio, que ya fue normalizado en un número significativo de usuarios.

Por su parte, la Dirección de Hidráulica indicó que los colectores aluvionales y diques operaron conforme a lo previsto, con algunos tramos trabajando a máxima capacidad debido al volumen de agua recibido.

Las obras de descarga funcionaron correctamente y se realizaron inspecciones permanentes en cauces y colectores estratégicos, lo que permitió mitigar mayores daños ante la intensidad de las precipitaciones.

Rutas y transitabilidad

La Dirección Provincial de Vialidad realizó un relevamiento integral de la red vial tras el temporal. En el Gran Mendoza, Zona Centro, Zona Este y Zona Sur se registraron cortes preventivos, calzadas reducidas, arrastre de material y caída de árboles, especialmente en accesos, rutas provinciales y caminos de montaña.

En muchos casos, las vías ya fueron habilitadas tras las tareas de despeje y limpieza, mientras que los equipos continúan trabajando en sectores puntuales para garantizar condiciones seguras de circulación, particularmente en rutas de alta montaña y accesos estratégicos.

Tormentas en Mendoza Marcos García / MDZ

Situación general y pronóstico

Departamentos como Tunuyán, Tupungato, Maipú, Lavalle, Malargüe, San Rafael y General Alvear no registraron inconvenientes de gravedad en sus sistemas críticos ni en la prestación de servicios esenciales. Las Áreas Naturales Protegidas operan con normalidad tanto en la zona Sur como en la zona Centro de la provincia, con excepción de algunos caminos rurales que permanecen cerrados de manera preventiva.

En cuanto al pronóstico para lo que resta del día, se mantienen condiciones inestables. Para este sábado se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con precipitaciones intermitentes y descenso de temperatura, con una máxima de 29°C y mínima de 18°C. En Alta Montaña se prevé aumento de nubosidad por la tarde con precipitaciones débiles ocasionales a moderadas, y temperaturas mínimas entre 3 y 5°C.