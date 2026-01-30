Casi 75 mil personas se quedaron sin luz por la tormenta

La tormenta que afectó a Mendoza provocó el corte del suministro eléctrico en una gran cantidad de usuarios.

La tormenta que impactó en distintos puntos de Mendoza durante la tarde de este viernes dejó un amplio saldo de daños en diferentes sectores, y uno de estos fue el corte de luz en varios lugares de la provincia.

Así, se reportó que casi 75 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico por consecuencia del temporal. Las distintas entidades informaron la magnitud de la situación.

Así, EDEMSA detalló que hubo 48.482 afectaciones, mientras que la Cooperativa de Godoy Cruz informó 15.135 y EDESTE indicó que reportó 11.000 cortes. El resto de las distribuidoras no comunicaron interrupciones del sistema.

Por esto, las empresas tuvieron que reforzar las guardias y el personal en sus centros de control para normalizar el servicio a la brevedad.

La tormenta en Mendoza Las fuertes tormentas de la tarde de este viernes impactaron con lluvias intensas y caída de granizo sobre amplios sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este provincial, en el arranque de un esquema de alertas que se extenderá durante todo el fin de semana. Calles anegadas, árboles caídos y cortes de servicios marcaron un escenario de fuerte complicación urbana, que con el paso de las horas superará ampliamente el primer relevamiento oficial.