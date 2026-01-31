Presenta:

Sociedad

|

Tormenta

Tormenta histórica: las increíbles imágenes de una jornada bajo el agua en Mendoza

La tormenta en la provincia de Mendoza marcó un récord. Sigue el alerta para este sábado.

MDZ Sociedad

Mendoza bajo el agua.

Mendoza bajo el agua.

MDZ

La tormenta de este sábado fue histórica y causó daños en un sinfín de lugares en la provincia de Mendoza, con cifras récord de caída de precipitaciones.

Los especialistas sostuvieron que el temporal "fue severo" y, este sábado, se aguarda por una situación de características similares en distintas zonas del territorio local.

Te Podría Interesar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una nueva advertencia por tormentas severas para este sábado 31 de enero en Mendoza. Después de lo que fue el fuerte temporal de este viernes, todo el territorio provincial continúa bajo alerta.

Según el SMN, hay alerta naranja para la tarde y la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco, además de General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos”, indicaron.

Las imágenes más impactantes del temporal

Tormenta en el Gran Mendoza
La tormenta que afectó a Mendoza provocó el corte del suministro eléctrico en una gran cantidad de usuarios.

La tormenta que afectó a Mendoza provocó el corte del suministro eléctrico en una gran cantidad de usuarios.

Tormenta en el Gran Mendoza
Aguas Mendocinas informó que los establecimientos potabilizadores quedaron fuera de servicio. También se detuvo el sistema de bombeo en dos barrios de Ciudad.

Aguas Mendocinas informó que los establecimientos potabilizadores quedaron fuera de servicio. También se detuvo el sistema de bombeo en dos barrios de Ciudad.

Tormenta en el Gran Mendoza
Continúa el alerta por las tormentas en Mendoza, tras las fuertes precipitaciones y granizo que impactaron este viernes por la tarde.

Continúa el alerta por las tormentas en Mendoza, tras las fuertes precipitaciones y granizo que impactaron este viernes por la tarde.

Jumbo Vistapueblo tormenta en Mendoza
Tormenta en Mendoza
Tormenta Lluvia (1)
Tormenta Lluvia (2)
Tormenta Lluvia (3)
Tormenta Lluvia (4)
Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana en Mendoza.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana en Mendoza.

Tormenta Lluvia (5)
Tormenta Lluvia (7)
Tormenta Lluvia (9)
Tormenta Lluvia (10)
Tormenta Lluvia (14)
Tormenta Lluvia (15)

Archivado en

Notas Relacionadas