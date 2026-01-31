Tormenta histórica: las increíbles imágenes de una jornada bajo el agua en Mendoza

La tormenta en la provincia de Mendoza marcó un récord. Sigue el alerta para este sábado.

La tormenta de este sábado fue histórica y causó daños en un sinfín de lugares en la provincia de Mendoza, con cifras récord de caída de precipitaciones.

Los especialistas sostuvieron que el temporal "fue severo" y, este sábado, se aguarda por una situación de características similares en distintas zonas del territorio local.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una nueva advertencia por tormentas severas para este sábado 31 de enero en Mendoza. Después de lo que fue el fuerte temporal de este viernes, todo el territorio provincial continúa bajo alerta.

Según el SMN, hay alerta naranja para la tarde y la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco, además de General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos”, indicaron.