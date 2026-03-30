Quini 6: un santafesino y un cordobés ganaron millones en el sorteo del domingo 29 de marzo
El Quini 6 tuvo dos ganadores: uno de Santa Fe se quedó con la Revancha de más de $3.760 millones y otro de Córdoba cobró $378 millones en el Siempre Sale.
El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 29 de marzo. El sorteo número 3360 puso en juego más de $5.850.000.000 y esta vez hubo dos grandes ganadores en las modalidades Revancha y Siempre Sale.
Resultados Quini 6: edición 3360
En la modalidad Tradicional, los números ganadores fueron el 15, 09, 38, 09, 19, 18 y el pozo superó los $1.231.000.000. Sin embargo no hubo apostadores que acertaran los seis números y el premio quedó vacante para el próximo sorteo.
La modalidad Segunda Vuelta también tuvo en juego alrededor de $1.231.000.000 y los números sorteados fueron el 00, 05, 09, 15, 18 y 29. Tampoco hubo ganadores y el pozo se acumula para la próxima edición del miércoles.
La Revancha fue la gran protagonista de la noche con un pozo de $3.760.000.000. Un apostador oriundo de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, acertó la combinación ganadora 06, 08, 15, 24, 36 y 42 y se llevó la totalidad del premio.
En el Siempre Sale, un apostador de Monte Buey, provincia de Córdoba, acertó los seis números con la combinación 01, 16, 24, 36, 42 y 45 y se quedó con un total de $378.000.000.
Próxima edición del Quini 6
Con los pozos del Tradicional y la Segunda Vuelta acumulados, el próximo sorteo tendrá en juego un pozo estimado de $4.000.000.000 y se jugará el miércoles 1 de abril. El Quini 6 se puede jugar en cualquier agencia de lotería habilitada del país eligiendo seis números del 1 al 46. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos del año.