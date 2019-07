Qué signo les exige lealtad absoluta a sus amigos

Estamos acostumbrados a agasajar a nuestros seres queridos con presentes, regalos y/o comida.

Es bueno tener en cuenta que todos, solo necesitamos ser amados, tal cual somos. Ser respetados y aceptados es el mejor regalo para el Día del Amigo.

Aries

Ser amigo de la energía de Aries es aceptar sus movimientos rápidos, la expresión directa, espontánea, su tono imperativo de líder natural, en ocasiones cambia el rumbo; porque prioriza la rapidez. Su sensibilidad se expresa en el enojo, espera justicia y equilibrio de los demás. Lo halaga tener un lugar importante en la vida de sus amigos.

Tauro

Muestra un andar tranquilo y pausado, el gran sentido de los valores que posee, pide ser amado por sus potenciales, que no son evidentes para todos. Muchas veces su alta sensibilidad se siente desbordada ante el compromiso de la amistad, esperando recibir lealtad absoluta de sus amigos. Aprecia y necesita ser agasajado, donde se le brinda confort y buen disfrute culinario.

Géminis

El gran sentido para hacer varias cosas a la vez, nos encuentra con amigo que nos conecta con todo y rápidamente. Es fácil que se aburra ante las profundidades de la vida, por lo tanto acompañar y disfrutar de un amigo Géminis, es descubrir lo nuevo y divertido. Lo agasaja las invitaciones, donde pueda moverse, manifestar su genial humor, encontrarse con muchas personas y ser la tendencia del momento.

Cáncer

La prioridad de tener un amigo Cáncer es tenerlo como parte de tu familia, es como un hermano, una tía, aunque no exista vinculo sanguíneo. No se olvida por lo tanto no lo ofendas ni en broma por que pasara mucho tiempo recordándote ese mal momento que paso.

Es de fierro en los momentos mas difíciles de tu vida y le halaga que le expreses plenamente tu cariño, de la forma mas sincera y afectiva.

Leo

De buen corazón, luchará y organizará todo para apoyar a sus amigos. Le gusta admirar y ser admirado. Valora a quien sabe escuchar sin juzgar, aprecia mucho las buenas ideas que ayuden a liberarse de sus frustraciones, para renovar sus proyectos. Sabe escuchar consejos aunque tome decisiones a su manera. Le halaga que sentir que lo reconocen y valoran.

Virgo

El servicial del zodiaco, siempre esta para los amigos y para dar un consejo atinado. Aprecia de sus amigos que lo ayuden a sentirse seguro en las decisiones importantes de su vida. Aprecia la humildad, el sentido de solidaridad, los momentos de profundidad con amigos. Al ser selectivo en sus elecciones, siéntete orgulloso si estas en la lista de amigos de un virgo. Lo halaga lo simple y sencillo.

Libra

Es el gran seductor de grupos, amigos, no concibe su vida solo, siempre esta en compañía. Aprecia de sus amigos la conexión por tener las mismas búsquedas, el sentido de buen gusto, el compromiso de equidad en el modo de actuar. Necesita que lo halaguen mediante cosas agradables y artísticas.

Escorpio

Los silencios profundos de escorpio suele alejarlos del mundo social y de algunos grupos de amistad. Solo hay que aceptar que tiene una intensidad tan especial, que es un mundo donde pocos pueden llegar a entender. Sus espacios de introspección deben ser respetados; le halaga que le den exclusividad. Aprecia los encuentros, donde se pueda movilizar su interior y que el sienta que surge desde un sincero afecto.

Sagitario

Es el amigo que te ayuda a tener una visión más lejana, sus proyectos están siempre en una aventura nueva y nuevas búsquedas. Le gusta tener el derecha a la verdad, aprecia a quien lo ve como un conocedor de los hechos de la vida. Aprecia quien le trae nuevas posibilidades para expandirse. Es halagado cuando lo sigues y acompañas en esa aventura más osada.

Capricornio

Es el amigo que puedes encontrar como compañero laboral, profesional, cuida su trabajo y el de otros siendo una figura protectora, por momento pone distancia con su seriedad, solo por que le interesa cumplir con su responsabilidad. Lo más agradable para el amigo capricornio es entender sus limites de tiempo, siempre ocupado y dispuesto a los trabajos de alta jerarquía. Lo halagas con objetos soberbios y clásicos.

Acuario

Impredecible en los horarios, no esperes que sea puntual en los encuentros; sus gustos son siempre especialmente diferentes. Donde hay modernismos excéntricos encontraras la figura creativa-genial de este amigo. Le agrada aquello que lo haga sentir distinto a los demás, puedes halagarlo con diseños especiales, que nadie los tenga.

Piscis

La dulzura sensible de estos amigos, producen el encantamiento en grupos de amistad. Son los que dan contención y comprensión en esos momentos difíciles de la vida. Se pueden sacrificar, pero también puede olvidarse de algún acontecimiento, en que tu los esperas.

Necesitan de los abrazos con tiempo, de las reuniones interminables de charlas. Los halaga que puedas sentir lo que ellos necesitan, diciendo justo las palabras que les llene su corazón de tu sincera amistad.