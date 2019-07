Los típicos en un grupete de amigos

¿Quién no se topo con los “típicos” amigos de los que todos hablan? ¿Quien en su grupo no tiene “x” personaje o “y” loco? Inclusive rotando entre distintos grupos vemos que siempre los “típicos” aparecen y reaparecen de las cenizas, como el ave fénix. El Mendolotudo te tira la posta:

El gordo grandote: bebote con cara de muñeco nenuco parece que esta a punto de estallar. Lisito, tirante y de panza globalizada y dura. Es un fenómeno, cocina como los dioses, le copa hacer las comparas y el asado y se inventa mil cosas en la cocina. Lo quieren todos, así que es amigo de carniceros, quiosqueros y verduleros, le hacen precio y le dan los mejores productos. Tiene mil amigas y esta enamorado de una, así que no tiene ni drama si se las comes a todas, mientras que no le toque a “esa”. Las minas lo adoran, lo invitan a todos lados y se encariña con el como si fuese un hermano o un oso de peluche. Hace reír a todos, se escavia y se pone mas jodon aun, le pone onda a cuanta actividad (culinaria o no) aparezca.

El facha: un arma mortal para las mujeres. Esta permanente hablando de minas… y no es para menos. Entre fábulas y verdad, siempre tiene las mejores historias sexuales, esa donde todos los pajeros nos quedamos escuchando boquiabiertos y preguntándonos “¿me tocará vivir algo así alguna vez?”. Tiene la lengua picante y la mirada sagaz, sabe que despilfarra pinta y no lo desaprovecha, usa estrategias para levantar y cualquier ocasión es buena. Ha levantado hasta haciendo la cola de un banco. Lo bancan las viejas y siempre tiene una novia que lo ama y le perdona todo. La brigada lo adora y vitorea sus éxitos.

El vicioso: cuando eras chico tu mama no te dejaba juntar con él, porque fumaba desde los 11 años y cuando tu papa te iba a buscar a los bailes de la escuela este atorrante salía en pedo porque se había tomado una sidra. Ahora creció y los comentarios de tus viejos te los perdes en el orto, pero era cierto que el tipo era una perdición. No hay pastillas que no haya probado, ni líquido que no haya ingerido, ni sustancia que no se halla fumado. Esta todo el día roto, inventando nuevas formas de flashar. No es el único vicio que tiene, ya que se revienta sus sueldos en el casino, le gusta ir a las putas y esta toda la tarde jugando a los fichines, al poker y al pool. Donde lo llevas gasta y despilfarra, es un consumista nato, se quema toda la guita en un santiamén. Se pone nervioso cuando esta sobrio y tiene que hacer comprar algo para saciar su vicio. Cualquier cosa que implique la palabra “ilegalidad” o “peligro” a él le gusta.

El filósofo: si no fuese porque son un grupo grande y variado este personaje ya hubiese volado y estaría con hippies o sería un tipo importante a nivel socio/cultural, pero influido por el crisol de razas que hay en el grupo, el loco es el que siempre esta hablando de cosas serias. Política, Historia, Economía, Religión, Filosofía, todo lo que a humanidades respecta. Sabe de todo un poco y se nota, lee mucho y habla tranquilo. Es súper interesante estar solo con el, porque si estas con otro de los pibes, se torna un embole y cansa escucharlo. En momentos como las elecciones todos le prestan atención, porque siempre canta la justa y sabe tanto que vaticina resultados.

El fobalero: su vida es el futbol. Juega al futbol, come futbol, sueña futbol, mira futbol, lee futbol y caga futbol. Lo ves siempre con el OLE bajo el brazo. Se conoce desde la formación de defensores de la plata del 49 hasta quien entrena las inferiores de Sportivo La Pega. Mira todos los partidos, de acá y de Europa. El abuelo fundo un clubcito de barrio, el padre es director técnico y él juega en la primera de un club de la b nacional. Sueña con poder jugar en river o en boca, se mata entrenando y se pone orgulloso cuando le hablan de su equipo. Se junta a jugar a la fobal con los pibes y demuestra toda su destreza, dejando por el piso a cuanto gil se le cruce. Todos lo quieren tener en el equipo porque juega como los dioses, además lleva camisetas y se pone botines para jugar al futbol 5. Se viste y piensa como un fobal. Tiene camperitas ajustadas, zapatillas de colores, claritos y arito brillante. En el brazo tiene tatuado un escudito de su equipo y lleva colgantes y pulseras con el mismo logo. Le gusta la cumbia, los travas y las putas como a todos los fobal, además en su interior se esgrime una batalla constante con el fantasma de la partuza. Es gracioso, divertido, atlético y fiestero.

El jaker: este regordete sabe mucho de computadoras y de todo lo que a instalaciones eléctricas respecte. Esta a mediados de ingeniería en sistemas, pero ya se cree Bill Gates, todo el día inventando giladas y hablando del puto código binario que ningún ser norma comprende. Habla de chips, de microchips y todo lo lleva a megabytes y gigabytes. Se babosea cuando te compras una pc nueva y le pedís que te la venga a instalar. En su casa tiene un hibrido por computadora, todo descuaringado y con pedazo de varias maquinas. Esta siempre un paso adelante, tecnológicamente hablando. Se las arregla para tener el último celular, la última maquina de fotos y esa remera brillante que dice GEEK. Compra todo por la web y esta todo el día conectado. Tiene el culo gordo y la panza fláccida, no ve una mierda y la barba y su pelo apestan. También es el distribuidor oficial de la pornografía en la brigada.

El enano canchero: de chiquito era como el “Bart Simpson” de tu grupo. Todo el día mandándose cagadas en la escuela y en el barrio. De grande no cambio nada, solo que ahora sus quilombos son menos frecuentes pero mas grosos. Hace bromas ultra pesadas, ya se ha ligado más de un piñon. Una vez le robo el auto a un vecino, por joder, y se lo estrello en la esquina, por no saber manejar. Es un atorrante, petiso, mechudo y pura dinamita. Tiene la cara dura como la roca y no le da vergüenza nada. Se manda los mejores chistes del mundo y no se puede hablar una sola palabra en serio con él. Cuando todo se poner serio, se caga o eructa y hacer reír a todos. Es moquero y destructor, todo lo que le prestas lo pierde o lo rompe, se le cae o se lo afanan. En los cumpleaños se pone hasta la pija y te tiene hasta las 6 de la mañana contando chistes o tocando la guitarra. Es un enano tramposo y chistoso, se sabe todos los chistes habidos y por haber, además es excelente imitador y le salen las voces de los chicos del grupo, también imita a los gallegos y a los judíos, a los yanquis y a los tanos, a los ponjas y a los alemanes, te hace re cagar de la risa hasta con el chiste mas pelotudo que se le ocurra.

El “de novio”: es un integrante mas del grupo, solo que esta de novio y aparece cuando su novia lo deja. Lo pibes lo tildan de “enzorrado”, “mamon”, “trifon”, “pajero”, “baboso” y cuanta alusión a su condición de novio exista. Cuando aparece se quiere comer el mundo, se quiere poner al tanto de los días que se perdió y de las juntadas pasadas y se pone triste y melancólico cuando hablan de las vacaciones a las que no pudo ir. Siempre se emborracha y dice que la va a mandar a la mierda a su novia, pero en el fondo todos saben que miente. La novia lo tiene cagando, el flaco dice que no, pero le tiene que mentir hasta cuando se junta a ver los Simpson con los pibes, porque la flaca es re hincha huevos y porque sabe que de lo que mas se habla en el grupo es de minas y de cosas “obscenas”. Escribe poemas y le hace cartas a la novia, de lo más ñoño que exista. Es el consejero al momento de hablar de cosas de amor. Es el que sabe de regalos, de lugares románticos, de telos lindos y de poemas para quedar bien con las nenas. Eso si, tenes que agarrarlo justo porque de pedo se aparece una vez por mes.

El buscarroña: es un ex rugbyer, suerte de cavernícola con una pizca de Tarzán y el increíble Hulk. Le encantan los deportes de contacto, karate, kung fu, tae kwon do, full kontact, boxeo, etc. Los ha practicado todos, es una maquina de pelear. Tiene la nariz ancha como el acceso Sur y mas cicatrices que la rodilla de un pibe de 11 años. A los 12 años les pegaba a los pibes de la secundaria. Lo echan de todas las disciplinas marciales que hace porque cuando lo hacen pelear con los profes, los caga a piñas, y es tal el ridículo que les hace pasar que lo rajan. Esta todo el día al palo, agresivo y con cara de malo. Salir con él es una odisea porque es casi seguro que termina a las trompadas con cualquiera. Le tocan bocina y trompadas, lo encierran y trompadas, le codean en un boliche y trompadas, lo miran feo y trompadas, le hablan a la novia y trompadas, le discutís un rato, se enoja y le da trompadas a la pared para no pegarte porque sos su amigo (vos te haces caca encima si se te acerca). Ya no estudia mas, porque le pego a un profesor, le desfiguro la jeta y lo expulsaron. Trabaja en un taller arreglando camiones. En el fondo es un tipazo, pero no le digas ni “a” porque te emboca. Solo basta decirle “ese pibe me miro mal” para que el animalito vaya y lo mate a piñas.

El tímido: de pedo te sabes su nombre. Aunque lleva más de 10 años juntándose con vos, nunca habla. Esta siempre sentadito, escuchando todo hablan, opina poco y es tibio. Jamás se enoja ni pelea ni dice que no. Es como un fantasma que siempre sigue a los pibes. Esta en todas las juntadas. Desde un magnifico asado hasta juntarte a mirar Padre de Familia. El loco deja de hacer todo lo que esta haciendo, sea laburo o estudio, para acompañarte donde lo llames. Eso si, cruzas tres palabras nomás, pero el loco esta. Lo gracioso es que por ahí, de la nada, aparece con una mina despampanante y no sabes como ese renacuajo sin onda se la pudo levantar. Igual es piola y hace bulto

El rata: es el miserable del grupo, nunca pone plata, y cuando pone siempre pone un poco menos que los demás. Ahorra en todo, y se hace el repelotudo en cuanta ocasión puede. Además es ventajista, no solo que trata de no poner guita, sino que trata de cagarse en los amigos y volverse con un vueltito. Es el que “junta” la plata y siempre termina estafando a todos y recibiendo de arriba y gratarola. Si pone algo, le saca el jugo al máximo. Pone el auto y todos le tienen que pagar la nafta y lleva el conteo de lo kilómetros que hace con los pibes arriba, así cuando se cumplen 7.000 les cobra el cambio de aceite y filtro. Es el que lleva cerveza a las fiestas y se termina chupando todo el fernet. Lo peor de todo es que esta forrado en guita y encima le cobra a la novia la mitad de todo lo que consumen cuando salen en pareja.

El Bolacero: Se la pasa contando historias increíbles, nunca vistas, sólo imaginables en una película de Spielberg. Siempre le pasan las cosas más extrañas, las mejores y las más grosas. Sus historias son una concatenación de hechos que se agravan a cada paso del relato, y que nunca terminan, siempre extraordinarias, mucho mejores que las de los demás. Cuando vos contás una historia, él siempre tiene una similar pero mucho más zarpada. Las minas que se agarra son todas hermosas, los eventos que organiza son los mejores, en los lugares a los que va siempre pasan cosas extraordinarias. Cuando nadie lo ve siempre pasan cosas espectaculares. Sin embargo, cuando él no está te dan ganas de escuchar alguna de sus historias bolaceras.

El “idealista”: zurdo a más no poder, se pasa los días leyendo libros de política, ama los discursos de Fidel Castro, y es un admirador de Chávez y todo su séquito. A todo le ve un sentido político, siempre está vaticinando una futura sociedad ideal creada por una revolución de una facción que ni él conoce. Se hace eco de todas las protestas, es un ferviente defensor de todas las minorías, está en contra del sistema y de cuanto gobernante aparezca. Tiene frases políticas en su facebook, en su cuarto, en sus remeras, en su mochila, en todos lados. Te manda mails con artículos eternos que jamás leerás, porque todos dicen más o menos lo mismo. Con él no podes ir a tal o cual bar, o comprar en tal o cual negocio, porque son “imperialistas y burgueses”.