Qué es la dislexia, la dificultad que padece Pampita y anunció en sus redes

A partir de un posteo en sus redes sociales, Carolina " Pampita " Ardohain reveló que tiene dislexia , una dificultad de aprendizaje que afecta principalmente a la lectura y la escritura. En el mismo invitó a sus seguidores a reflexionar y compartir sus experiencia donde explicó que que se trata de una condición congénita y que no tiene cura para visibilizar el trastorno.

Posteo Pampita Pampita, además compartió información con respecto a la ley N° 27.306 @pampitaoficial

Pampita destacó que la dislexia no es una enfermedad, sino una característica congénita similar al color de los ojos o de la piel, algo con lo que una persona nace y que la acompaña a lo largo de toda su vida. Aunque no tiene cura, la dislexia no impide a las personas ser exitosas en diferentes áreas. La propia carrera de Pampita como modelo, conductora y figura pública es una clara demostración de ello, ya que ha logrado superar esta dificultad para alcanzar la notoriedad en su campo.