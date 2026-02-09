Proyecto Mochi extiende el plazo de entrega de mochilas en la etapa final de la campaña
A días del inicio de clases, informan que faltan solo 8 mochilas para cerrar la colecta de útiles escolares y que el plazo se extendió hasta el 13 de febrero.
La iniciativa mendocina Proyecto Mochi recibe mochilas y útiles escolares hasta el 13 de febrero, luego de que desde la organización extendieran el plazo de la fecha de entrega de donaciones. La campaña atraviesa su etapa final y solo restan 8 mochilas para poder completarla.
En la cuenta regresiva hacia el inicio de clases, el Proyecto Mochi, que cumple diez años acompañando a niñas y niños de Mendoza, busca llegar a más de 3.000 estudiantes inscriptos antes del comienzo del ciclo lectivo mediante la donación de mochilas y útiles escolares.
Te Podría Interesar
¿Qué falta para concretar el Proyecto Mochi 2026?
Las mochilas se organizan según el nivel educativo, con listas específicas para jardín, primer ciclo y segundo ciclo. La Opción 2, para la cual faltan las últimas 8 mochilas, incluye elementos para estudiantes de 4º, 5º, 6º y 7.º grado y cuenta con una lista de útiles adaptada a esas edades:
- Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.
-
Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).
2 carpetas chicas.
Repuesto de 96 hojas a rayas.
Repuesto de 96 hojas a cuadros.
Cartuchera con:
• Lapicera negra.
• Lapicera azul.
• Lápiz negro.
• Goma.
• Sacapuntas.
• Tijera.
• Regla.
• Plasticola chica.
Caja de colores.
Caja de fibras.
Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, rótulos, folios, mapas, equipos de geometría, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, etc. Ningún elemento debe sobresalir de la bolsa.
Últimos días para sumarse a la campaña
Con la extensión del plazo hasta el 13 de febrero, cada aporte resulta clave para alcanzar la meta y garantizar que ningún niño o niña comience las clases sin los materiales básicos. Paola, una de las organizadoras, destacó la importancia de estos últimos días: “Todavía hay tiempo para sumarse y ser parte de una red solidaria que, desde hace una década, acompaña a miles de niñas y niños en uno de los momentos más importantes del año”.
Formas de colaborar
Para facilitar la participación, el Proyecto Mochi ofrece diversas modalidades de donación: las personas pueden entregar una mochila armada con útiles escolares o hacer aportes mediante transferencia para que librerías amigas preparen las mochilas y las entreguen directamente a la organización.
Los organizadores también reciben útiles sueltos, aunque el objetivo principal es que las mochilas lleguen ya completas. Lo que se puede hacer es contactarse directamente con la organización a través de redes sociales o por Whatsapp.