Proyecto Mochi extiende el plazo de entrega de mochilas en la etapa final de la campaña

La iniciativa mendocina Proyecto Mochi recibe mochilas y útiles escolares hasta el 13 de febrero, luego de que desde la organización extendieran el plazo de la fecha de entrega de donaciones. La campaña atraviesa su etapa final y solo restan 8 mochilas para poder completarla.

En la cuenta regresiva hacia el inicio de clases, el Proyecto Mochi, que cumple diez años acompañando a niñas y niños de Mendoza, busca llegar a más de 3.000 estudiantes inscriptos antes del comienzo del ciclo lectivo mediante la donación de mochilas y útiles escolares.

Lo importante es que tanto útiles como mochilas estén en excelentes condiciones.

Las mochilas se organizan según el nivel educativo, con listas específicas para jardín, primer ciclo y segundo ciclo. La Opción 2 , para la cual faltan las últimas 8 mochilas, incluye elementos para estudiantes de 4º, 5º, 6º y 7.º grado y cuenta con una lista de útiles adaptada a esas edades:

Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.

Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).

2 carpetas chicas.

Repuesto de 96 hojas a rayas.

Repuesto de 96 hojas a cuadros.

Cartuchera con: • Lapicera negra. • Lapicera azul. • Lápiz negro. • Goma. • Sacapuntas. • Tijera. • Regla. • Plasticola chica.

Caja de colores.

Caja de fibras.

Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, rótulos, folios, mapas, equipos de geometría, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, etc. Ningún elemento debe sobresalir de la bolsa.

Últimos días para sumarse a la campaña

Con la extensión del plazo hasta el 13 de febrero, cada aporte resulta clave para alcanzar la meta y garantizar que ningún niño o niña comience las clases sin los materiales básicos. Paola, una de las organizadoras, destacó la importancia de estos últimos días: “Todavía hay tiempo para sumarse y ser parte de una red solidaria que, desde hace una década, acompaña a miles de niñas y niños en uno de los momentos más importantes del año”.

Formas de colaborar

Para facilitar la participación, el Proyecto Mochi ofrece diversas modalidades de donación: las personas pueden entregar una mochila armada con útiles escolares o hacer aportes mediante transferencia para que librerías amigas preparen las mochilas y las entreguen directamente a la organización.

Los organizadores también reciben útiles sueltos, aunque el objetivo principal es que las mochilas lleguen ya completas. Lo que se puede hacer es contactarse directamente con la organización a través de redes sociales o por Whatsapp.