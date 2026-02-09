Presenta:

Proyecto Mochi extiende el plazo de entrega de mochilas en la etapa final de la campaña

A días del inicio de clases, informan que faltan solo 8 mochilas para cerrar la colecta de útiles escolares y que el plazo se extendió hasta el 13 de febrero.

Mercedes Gómez

El Proyecto Mochi entra en su etapa final y aún necesita donaciones para llegar a más de 3mil chicas y chicos. ¿Cómo participar?

La iniciativa mendocina Proyecto Mochi recibe mochilas y útiles escolares hasta el 13 de febrero, luego de que desde la organización extendieran el plazo de la fecha de entrega de donaciones. La campaña atraviesa su etapa final y solo restan 8 mochilas para poder completarla.

En la cuenta regresiva hacia el inicio de clases, el Proyecto Mochi, que cumple diez años acompañando a niñas y niños de Mendoza, busca llegar a más de 3.000 estudiantes inscriptos antes del comienzo del ciclo lectivo mediante la donación de mochilas y útiles escolares.

proyecto mochi (3)
Lo importante es que tanto útiles como mochilas estén en excelentes condiciones.

¿Qué falta para concretar el Proyecto Mochi 2026?

Las mochilas se organizan según el nivel educativo, con listas específicas para jardín, primer ciclo y segundo ciclo. La Opción 2, para la cual faltan las últimas 8 mochilas, incluye elementos para estudiantes de 4º, 5º, 6º y 7.º grado y cuenta con una lista de útiles adaptada a esas edades:

  • Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.

  • Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).

  • 2 carpetas chicas.

  • Repuesto de 96 hojas a rayas.

  • Repuesto de 96 hojas a cuadros.

  • Cartuchera con:

    • Lapicera negra.

    • Lapicera azul.

    • Lápiz negro.

    • Goma.

    • Sacapuntas.

    • Tijera.

    • Regla.

    • Plasticola chica.

  • Caja de colores.

  • Caja de fibras.

Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, rótulos, folios, mapas, equipos de geometría, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, etc. Ningún elemento debe sobresalir de la bolsa.

Últimos días para sumarse a la campaña

Con la extensión del plazo hasta el 13 de febrero, cada aporte resulta clave para alcanzar la meta y garantizar que ningún niño o niña comience las clases sin los materiales básicos. Paola, una de las organizadoras, destacó la importancia de estos últimos días: “Todavía hay tiempo para sumarse y ser parte de una red solidaria que, desde hace una década, acompaña a miles de niñas y niños en uno de los momentos más importantes del año”.

Formas de colaborar

Para facilitar la participación, el Proyecto Mochi ofrece diversas modalidades de donación: las personas pueden entregar una mochila armada con útiles escolares o hacer aportes mediante transferencia para que librerías amigas preparen las mochilas y las entreguen directamente a la organización.

Los organizadores también reciben útiles sueltos, aunque el objetivo principal es que las mochilas lleguen ya completas. Lo que se puede hacer es contactarse directamente con la organización a través de redes sociales o por Whatsapp.

contactos proyecto mochi

