El Proyecto Mochi entra en su etapa final y aún necesita donaciones: ¿cómo participar?

En la cuenta regresiva hacia el inicio de clases, el Proyecto Mochi atraviesa días clave. La campaña solidaria, que cumple diez años acompañando a niñas y niños de Mendoza, se encuentra en sus últimos días para recibir donaciones de mochilas y útiles escolares , con el objetivo de llegar a más de 3.000 estudiantes inscriptos antes del comienzo de clases.

“La entrega es hasta el 10 de febrero. Ahí vamos a hacer las asignaciones. Seguramente después demos un par de días más por si alguien se retrasó, pero la fecha oficial es el 10 de febrero”, explicó Paola , una de las organizadoras del proyecto, al subrayar la importancia de estos últimos días de campaña.

Con más de 3.000 chicos y chicas inscriptos , el llamado a colaborar sigue vigente. En esta etapa final, cada aporte resulta clave para llegar a tiempo. “Lo que estamos necesitando ahora es gente que se sume, que se siga sumando, que todavía hay tiempo”, expresó Paola, al destacar que aún es posible participar y marcar una diferencia concreta.

El proyecto apunta a que ningún niño o niña comience las clases sin los materiales básicos, una meta que se sostiene gracias al compromiso colectivo.

Para facilitar la participación, el Proyecto Mochi ofrece diversas modalidades de donación. “Hay librerías amigas que nos están ayudando. Hay personas que no tienen tiempo de ir y buscar los útiles, entonces las librerías arman las mochis y nos las entregan a nosotros”, explicó Paola. En esos casos, quienes desean colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia y la mochila llega armada a la organización.

Las donaciones se organizan según el nivel educativo, con listas específicas para jardín, primer ciclo y segundo ciclo. “Hacemos jardincito, primer y segundo ciclo según las necesidades de cada etapa”, detalló la organizadora.

Materiales nuevos o usados, siempre en buen estado

Uno de los principios centrales del Proyecto Mochi es que las mochilas y útiles pueden ser nuevos o usados, siempre que estén en condiciones óptimas. “La premisa es que esa mochilita se la darías a algún sobrinito tuyo o que tu hijo la podría volver a usar el año que viene”, señaló Paola. Y aclaró: “No nos importa que sea usadito, pero sí que esté en muy buen estado, sin cierres rotos ni mochilas dañadas”.

También se reciben útiles sueltos. “Hay personas que no pueden armar la mochi completa, pero nos quieren donar útiles. Eso también sirve”, indicó, aunque remarcó que lo ideal es que la mochila llegue ya armada. “Son muchas mochis y después las tenemos que completar nosotros. Lo principal para nosotros es que venga la mochi hecha”, enfatizó.

Un proyecto personalizado, con nombre y destinatario

El Proyecto Mochi se caracteriza por su trato personalizado. Cada donante conoce a quién va destinada su colaboración. “Cuando vos te inscribís, te damos el nombre del niño, el grado, la escuela y de dónde es”, explicó Paola. Ese dato transforma la ayuda en un gesto directo y cercano.

En ese mismo sentido, destacó un detalle que la organización valora especialmente. “Hay muchas personas que le ponen cartitas. Para nosotros esa es la parte más linda, que ese niño reciba un mensajito tuyo, con buenos deseos”, contó. En muchos casos, las mochilas incluyen algún regalo adicional. “La gente es maravillosa y les da unas mochilas preciosas a los niños”, resumió.

Opciones según el ciclo lectivo

Opción Jardín: sala de 4 y 5

Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.

Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).

1 block de dibujo de 24 hojas blancas.

1 block de dibujo de 24 hojas de color.

2 papeles glacé comunes.

2 papeles glacé metalizados.

1 papel crepé de color.

Plasticola grande.

Plasticola grande de color.

Témpera de 250 g.

Lápiz.

Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, plastilinas, palitos de helado, té, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, formas de goma eva, etc.

Opción 1: 1.º, 2.º y 3.º

Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.

Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).

Cuaderno tapa dura de 96 hojas a rayas.

Cuaderno tapa dura de 96 hojas a cuadros.

2 papeles glacé comunes.

2 papeles glacé metalizados.

Cartuchera con: • Lápiz negro. • Goma. • Sacapuntas. • Tijera. • Regla. • Plasticola chica.

Caja de colores.

Caja de fibras.

Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, rótulos, palitos de helado, témperas, pinceles, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, etc. Ningún elemento debe sobresalir de la bolsa.

Opción 2: 4.º, 5.º, 6.º y 7.º

Mochila nueva o usada en perfectas condiciones.

Cuaderno tapa blanda de 48 hojas (para comunicaciones).

2 carpetas chicas.

Repuesto de 96 hojas a rayas.

Repuesto de 96 hojas a cuadros.

Cartuchera con: • Lapicera negra. • Lapicera azul. • Lápiz negro. • Goma. • Sacapuntas. • Tijera. • Regla. • Plasticola chica.

Caja de colores.

Caja de fibras.

Si lo deseas, también podés poner: carpeta para plástica con hojas, rótulos, folios, mapas, equipos de geometría, libro de lectura acorde a la edad, bolsa de higiene, etc. Ningún elemento debe sobresalir de la bolsa.

Cómo participar

Con el 10 de febrero como fecha clave, el Proyecto Mochi transita sus jornadas más intensas. Todavía hay tiempo para sumarse y ser parte de una red solidaria que, desde hace una década, acompaña a miles de niñas y niños en uno de los momentos más importantes del año: el comienzo de clases. Podes contactarte por los siguientes medios: