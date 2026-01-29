Alerta en educación: la tasa de natalidad baja a 40% según Argentinos por la Educación

Las aulas argentinas sufren la fuerte baja de la tasa de natalidad , las cuales ya se encuentran por debajo del 40% en diez años, lo que derivó en la caída de la matriculación de estudiantes de todos los niveles a lo largo y ancho del país.

A su vez, para 2030 se calcula que habrá 1,2 millones de alumnos menos que en 2023, con una baja del promedio de estudiantes por maestra o maestor insólita. Según un nuevo informe de Argentinos por la Educación , el promedio nacional pasaría de 16 a apenas 12 estudiantes por maestro.

El estudio, titulado “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, advierte que el nivel primario será uno de los más afectados. En apenas cuatro años, la matrícula de ese nivel caerá un 27%, de acuerdo con proyecciones de la Dirección Nacional de Población y datos del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.

Según proyecciones de Argentinos por la Educación, en 2030 en el país habrá 1,2 millones menos de estudiantes que en 2023.

Este escenario plantea un desafío clave, que reside en cómo reorganizar recursos, infraestructura y cargos docentes en un sistema pensado históricamente para crecer, no para achicarse.

El impacto no será homogéneo. En números absolutos, las mayores pérdidas de alumnos se darán en:

Provincia de Buenos Aires: 510.433 estudiantes menos (-30,5%)

Ciudad de Buenos Aires: 92.540 (-34%)

Santa Fe: 87.770 (-24,5%)

En términos relativos, (es decir, en proporción al tamaño del sistema educativo) las caídas más fuertes se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34%).

Menos alumnos por docente y aulas cada vez más chicas

Si la cantidad de cargos docentes se mantiene sin cambios, algunas jurisdicciones quedarán con ratios históricamente bajos. Catamarca, CABA y La Pampa tendrían entre 7 y 8 alumnos por docente, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones seguirán liderando los valores más altos, con entre 13 y 15 estudiantes por maestro.

El fenómeno también se verá en la composición de los cursos, ya que los grupos numerosos prácticamente desaparecerán, siendo que los cursos con más de 30 alumnos pasarán del 14,1% al 0,4%, y los de 25 a 29 caerán del 29,4% al 3,5%.

En contraste, las aulas pequeñas crecerán con fuerza. Las de 15 a 19 alumnos pasarán del 17,5% al 48,8%, y las de menos de 15 estudiantes se multiplicarán, del 4% al 22,2%.

Hoy, las provincias con más aulas reducidas son Catamarca, La Rioja y Entre Ríos, pero para 2030 ese podio lo ocuparán Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz. Incluso los distritos históricamente más poblados, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán, avanzarán hacia cursos más chicos.