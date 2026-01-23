Ministros de Educación de América Latina se reunieron en el Reino Unido para fortalecer el liderazgo educativo

Veinte ministros y secretarios de Educación de América Latina participaron en el Reino Unido del cuarto encuentro anual de Comunidad Araucaria, una red regional que reúne a altos funcionarios del área educativa y que es coordinada por Fundación Varkey junto a organizaciones aliadas.

La cumbre se desarrolló entre Cambridge y Londres y tuvo como eje central el fortalecimiento del liderazgo como herramienta clave para impulsar reformas educativas sostenibles.

Los funcionarios provinieron de Argentina, Brasil, Colombia y México, y formaron parte de una agenda diseñada exclusivamente para ministros y secretarios, con el objetivo de acortar distancias, optimizar recursos y profundizar en los desafíos compartidos que atraviesan los sistemas educativos de la región.

La agenda comenzó con una cena de bienvenida en la que participó Charles Clarke, ex Secretario de Educación del Reino Unido, y continuó con una jornada de inmersión en la Universidad de Cambridge. Allí, los ministros asistieron a talleres de formación en liderazgo dictados por especialistas internacionales.

La bienvenida estuvo a cargo de Jane Mann, directora general de Partnership for Education de Cambridge University Press & Assessment, quien subrayó la importancia del liderazgo en la gestión pública: “Uno puede tener las mejores ideas y las mejores políticas públicas, pero si no sabe liderar, nada cambia en la realidad”, afirmó ante la comitiva.

Durante el día, los funcionarios participaron de espacios de trabajo guiados por Lauren Harris, Melise Camargo y Elizabeth George. Por la tarde, la actividad continuó en la Judge Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Cambridge, donde se desarrolló un estudio de caso sobre reforma educativa y una sesión de mentoreo a cargo de María Brown Pérez, exministra de Educación de Ecuador, centrada en el vínculo entre liderazgo, ética y evidencia en la toma de decisiones.

Reuniones políticas y visitas institucionales en Londres

El segundo día de actividades se trasladó a Londres, con reuniones de alto nivel político. Los ministros mantuvieron encuentros con la ministra nacional de Habilidades del Reino Unido, Jaqui Smith, y con el subsecretario parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y de Desarrollo, Chris Elmore. Además, participaron de un encuentro privado con autoridades de la BBC en su sede central y de una sesión de liderazgo con Andrew St. George, profesor de la Escuela de Negocios del Reino Unido.

La agenda concluyó con visitas a distintas instituciones educativas, entre ellas escuelas públicas autónomas conocidas como Academies y la Swiss Cottage School, donde trabaja Andria Zafirakou, ganadora del Global Teacher Prize 2018. El cierre incluyó una conversación con Nicky Morgan, ex secretaria de Educación del Reino Unido, en la Cámara de los Lores del Parlamento, seguida de una instancia de balance y definición de próximos pasos para la comunidad.

Participación argentina y proyección regional

En representación de Argentina participaron Guillermo Fabián Araujo (San Luis), Daniela Teseira (Jujuy), Horacio Ferreyra (Córdoba), Silvia Fuentes (San Juan), Cristina Fiore (Salta) y Tadeo García Zalazar (Mendoza), quienes compartieron el espacio con ministros de Brasil, Colombia y México.

“El liderazgo educativo implica conducir procesos profundamente complejos, con impacto a largo plazo sobre millones de estudiantes. Comunidad Araucaria es un espacio de confianza entre pares para compartir desafíos, buenas prácticas y construir mejores respuestas para la región”, señaló Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.

El encuentro contó con el apoyo de socios estratégicos como CAF, Fundación Coppel, Fundación Azteca, Fundación Lemann, Cambridge University Press & Assessment, el Consejo Federal de Inversiones y otras organizaciones. La red Comunidad Araucaria fue lanzada en enero de 2023 en Washington DC y, a cuatro años de su creación, se consolida como uno de los espacios de articulación educativa más relevantes de América Latina.