Rehumanizar la educación: cuando la enseñanza vuelve a ser un acto humano

En un sistema que exige rendimiento y velocidad, rehumanizar la educación es volver al vínculo, al sentido y a las personas que la sostienen.

Existe una corriente que propone volver a humanizar la ciencia, a rehumanizar la medicina, a recordar que detrás de los protocolos, los diagnósticos y los avances tecnológicos hay personas cuidando a personas. Médicos que sienten, se cansan, se conmueven, dudan. Profesionales que no eligieron su vocación solo para aplicar técnicas, sino para acompañar procesos profundamente humanos.

Ese mismo llamado hoy debería resonar con fuerza en otro ámbito en crisis: el sistema educativo. Así como el sistema de salud, presionado por la urgencia, la burocracia y la lógica de rendimiento, tiende a deshumanizar a los médicos, el sistema educativo actual parece empujar lentamente a los docentes a un lugar similar. A cumplir, a sostener, a sobrevivir. A funcionar. A enseñar sin tiempo para mirar. A evaluar sin espacio para comprender. A educar sin poder sentir, la educación, como la medicina está basada en la confianza, el vínculo, la palabra y la presencia. Sin embargo, hoy los docentes trabajan en aulas superpobladas, atravesados por demandas infinitas, por tecnologías que avanzan más rápido que los acuerdos éticos, por redes que aceleran, comparan y fragmentan, y por un sistema que muchas veces mide resultados pero no registra procesos.

hoy-se-realizan-las-jornadas-docentes-mendoza-foto-santiago-taguamdz Los docentes trabajan en aulas superpobladas, atravesados por demandas infinitas. Archivo MDZ. La inteligencia artificial, las plataformas, los contenidos estandarizados y la lógica de productividad no son el problema en sí. El problema aparece cuando reemplazan el sentido, cuando ocupan el lugar del vínculo, cuando nos hacen creer que educar es solo transmitir información y no formar personas. Porque lo humano —eso que no se puede automatizar— es justamente lo que sostiene la educación: la pasión, la emoción, la escucha, la mirada que habilita, el gesto que contiene, la enseñanza, la palabra que deja huella.

Hoy vemos docentes agotados, desmotivados Muchas veces solos. Y vemos instituciones que, sin proponérselo, reproducen una lógica que fragmenta, que aísla, que dificulta el trabajo en equipo y el propósito compartido. Se pierde el “para qué”. Se pierde el “con quién”. Se pierde el “juntos”. Y sin embargo, es justamente ahí donde está la salida. Así como en la medicina se habla de volver a la conciencia, a la empatía, al cuidado integral, la educación necesita con urgencia rehumanizarse. Volver a poner en el centro a las personas. A los estudiantes, sí, pero también a los docentes , familias y a los equipos directivos. Volver a encontrarnos para pensar, para crear, para sostenernos.

Educar no es un acto individual, es un acto colectivo, nadie educa solo, nadie transforma en soledad. Debemos dar prioridad y tiempo. A la humanización urgente que necesitamos. Ojalá muchos instalemos esta demanda. Rehumanizar la educación implica recuperar espacios de encuentro real entre docentes, construir proyectos con sentido común, trabajar con otros, volver a emocionarnos con lo que hacemos. Implica recordar que enseñar no es solo cumplir un programa, sino dejar marca, despertar preguntas, habilitar futuros.