IurisEkero : el mendocino que entra en los charts mundiales en esta nueva era de la música

En un contexto donde lanzar música es cada vez más fácil pero destacarse es cada vez más difícil, IurisEkero está logrando algo que pocos artistas independientes consiguen: posicionar sus canciones en rankings internacionales de países como Reino Unido, Suecia, Canadá , Portugal, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Arabia Saudita, entre otros, mientras construye una audiencia global que crece con cada lanzamiento.

El artista acaba de superar los 100.000 suscriptores en YouTube , un número que no solo marca un hito en su carrera, sino que confirma el interés de un público que sigue de cerca su evolución. Su éxito en Spotify es aún mayor con más de 120.000 oyentes mensuales y más de 6 millones de streams acumulados en sus canciones.

Con dos discos ya publicados y un tercero en camino, IurisEkero —nacido en una familia de músicos, con un abuelo cantante y un padre trompetista—viene consolidando un proyecto musical que combina identidad, sonido y una fuerte presencia audiovisual.

Parte de esa identidad está en su forma de crear: IurisEkero explora una nueva manera de hacer música, donde los recursos de inteligencia artificial se integran con la sensibilidad humana para dar lugar a una propuesta distinta. Lejos de reemplazar lo artístico, la tecnología se convierte en una herramienta que potencia la emoción, el concepto y la narrativa de cada canción. Además, el

proyecto cuenta con la participación de cantantes de países como Argentina, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, aportando diferentes estilos y matices a cada producción.

Uno de sus primeros hits, “The Sun, The Wine and You”, ya superó las 20 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en una de sus canciones más representativas y en una verdadera puerta de entrada para nuevos oyentes alrededor del mundo.

En paralelo, “Fine by Me”, uno de sus más recientes éxitos, logró posicionarse en el TOP #52 de iTunes en Reino Unido, reflejando el alcance internacional que viene teniendo el proyecto y la expansión cada vez mayor de su música.

Su último lanzamiento, “Still Crazy”, también tuvo un fuerte impacto, superando las 600.000 reproducciones en menos de una semana y demostrando que el interés por su música continúa en crecimiento.

A estos logros se suma el reconocimiento internacional obtenido en los premios LIT Music Awards, donde IurisEkero arrasó en más de 12 categorías con su álbum AURA y el exitoso video “AURA Live from The Andes”.

Pero más allá de los números, hay algo que empieza a definir su camino: la capacidad de conectar. Sus canciones, su estética y su forma de presentar cada lanzamiento construyen una experiencia que va más allá del audio. Con dos presentaciones abiertas al público, IurisEkero también comenzó a trasladar su universo artístico al vivo. Su primer show fue en Finca Decero en noviembre de 2025 incursionando en el estilo sunset mix, mientras que su show más reciente, “An Evening with IurisEkero”, realizado en abril de 2026, funcionó como una experiencia exclusiva donde adelantó parte de su nuevo material.

Con una comunidad en expansión y nuevos proyectos en desarrollo, IurisEkero se posiciona como una de las propuestas emergentes a seguir de cerca en esta nueva etapa de la música.

Porque en su caso, la innovación no reemplaza la esencia: la amplifica.

Próximas presentaciones:

6 de junio - Centro de eventos Palatium

7 de junio - Arena Maipú

Conocé más de este gran artista

www.iurisekeromusic.com

Instagram | Spotify | YouTube | https://linktr.ee/IurisEkero

Porque en su caso, la innovación no reemplaza la esencia: la amplifica.