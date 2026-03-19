Parque Patricios: ya no hay peligro de derrumbe en el edificio y los residentes aguardan novedades

Se esperaría que los vecinos de Parque Patricios regresen a sus departamentos en el corto plazo, aunque aún se debe esperar una orden de la Fiscalía.

Hace un poco más de dos semanas, un hecho interrumpió la cotidianidad de los vecinos del barrio de Parque Patricios. Se trata del derrumbe del estacionamiento de un edificio ubicado en la calle Mafalda al 900, que dejó a cientas de familias sin poder regresar a sus hogares.

Así fue el derrumbe en Parque Patricios Así fue el derrumbe en Parque Patricios Sin embargo, en las últimas horas se supo que la Justicia porteña dictaminó que ya no hay peligro de derrumbe, luego de exactamente 16 días de estudios y trabajos de apuntalamiento.

Durante todo ese tiempo, los residentes del edificio afectado denunciaron no solamente que no podían ingresas a sus hogares, sino que tampoco recibieron ningún tipo de respuesta por parte de la constructora.

Con esta noticia, se esperaría que los vecinos regresen a sus departamentos en el corto plazo. Para que esto ocurra, no obstante, se debe aguardar una orden de la Fiscalía para implementar el operativo correspondiente y que, de esta forma, sea seguro para los residentes.

A qué se debió el derrumbe en Parque Patricios El derrumbe ocurrió a la madrugada del martes, a eso de las 4 am. Los sectores más comprometidos fueron el pulmón del edificio y las cocheras ubicadas en el subsuelo. Afortunadamente, debido al horario, ningún residente estaba circulando por la zona, por lo que los daños fueron únicamente materiales.