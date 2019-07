Paola Inchauspe: "La obra sin ser observada, no es nada"

Paola Inchauspe a través de sus técnicas mixtas: pintura acrílica, dibujo y programas digitales de edición fotográfica nos invita a ingresar a su universo pictórico.

Lo compartió con #MDZArte. ¡No te pierdas esta entrevista!

¿Te dicen?

Pao

¿Autodidacta o estudiada?

Ambas.

¿Qué es el arte para vos?

Un modo de interpretar lo circundante.

Pao Inchauspe

¿Qué expresa?

Todo y a la nada a la vez. Es como las infinitas posibilidades en potencia.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Siento que vine así de fabrica. Pero podríamos decir que mis primeros amigos fueron los colores.

¿Qué sentís cuando pintás?

Algo natural, un desafío. El más longevo de los desafíos. Lo sigo eligiendo diariamente a medida que pasan los años.

Pao Inchauspe

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

Muy contenta y animada. Se siente como ese instante en el que terminás de contar a las escondidas y decís: "Paloma, Paloma"... y empieza el juego.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Le hablo al lienzo y es probable que un par de veces lo que toque antes de pintar, no es del todo consciente, pero creo que lo hago.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

No me encuentro ni cuando los empiezo, ellos me encuentran a mí en el proceso. No hay programaciones inamovibles y eso es muy bueno.

Pao Inchauspe

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

En la facultad, pero decidí dedicarme por completo desde hace tres años.

¿Se puede?

Sí. Hay que perseverar y estar dispuesto al desafío constante como todo.

¿Cuál es tu sueño?

Volar y ser invisible, serían de los pioneros en el listado inconcluso.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí, me gusta. Por sobre todo me gusta como interactúa la gente frente a mi trabajo. Es lo más genial de exponer.

¿Qué te inspira?

Todo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Es circular, terminar un cuadro significa empezar otro y viceversa.

Pao Inchauspe

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Le pongo más de un valor. Eso me anima.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

No sé.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Siempre me sorprende donde los cuelgan y disfruto muchísimo donde la gente decide vivirlos. Salen de casa y tienen entidad propia.

Es la magia del que los elige. Lo que termina por parecerme exquisito. La obra sin ser observada, no es nada.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Una escultura. Admiro profundamente a los escultores. Acá en Mendoza los hay y muy buenos.