Mariana Pelichone afirma que se enamoró de la pintura y el diseño cuando comenzó a estudiar Diseño de Interiores en la Universidad de Mendoza. Así fue como poco a poco se fue desarrollando en el mundo del arte, primero inspirada en la uva, el vino, y toda su simbología de nuestra vendimia y luego, se encaminó en la abstracción y en la combinación del realismo abstracto.

Conocela más a través de #MDZArte.

¿Autodidacta o estudiada?

Soy autodidacta, aunque he tomado clases con distintos artistas reconocidos.

¿Qué es el arte para vos?

Es comunicar belleza.

¿Qué expresa?

Para mí el arte es una forma de expresar lo que no se puede transmitir con palabras. Es poder reflejar emociones a través de las formas y los colores.

Mariana Pelichone

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Desde muy pequeña sentí gran curiosidad y atracción por la pintura. Tomaba clases de dibujo y recuerdo que lo hacía con mucha alegría. Siempre supe que era lo que amaba hacer. Nunca dejé de pintar.

¿Qué sentís cuando pintás?

Siento que me conecto con mis sentimientos más profundos. Pierdo la noción del tiempo y me sumerjo en un mundo únicamente mío.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco, a un material sin forma?

Me enfrento con ilusión. Es tan motivador que rápidamente realizo las primeras pinceladas en él. Al igual que con los murales, donde sé que tengo un mayor espacio para desarrollar la obra. Siento libertad.

Mariana Pelichone

¿Cuál es el primer paso que das ante una hoja en blanco?

Lo primero que hago es elegir el color que será protagonista de la obra que voy a crear.

¿Cuándo mirás cuadros viejos tuyos? ¿Te encontrás o ya no?

Siempre encuentro alguna parte de mí y lo relaciono con el momento vivido en que realicé la obra.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Después de atravesar un momento difícil de mi vida, donde me tocó enfrentar una grave enfermedad. Ahí decidí volcarme de lleno al arte, enfocándome en mostrarlo y así poder vivir de él.

Mariana Pelichone

¿Se puede?

Sí. Considero que no es fácil. Es un camino que se construye día a día.

¿Cúal es tu sueño?

Simplemente el que estoy viviendo ahora. Un sueño que se hizo realidad.

¿Te gusta mostrar lo que hacés? ¿Cómo te relacionás con el marketing?

Me encanta mostrar lo que hago. Siempre subo en las redes los proyectos en los que estoy trabajando. En cuanto al marketing es algo en lo aún me debo perfeccionar.

Mariana Pelichone

¿Qué te inspira?

La naturaleza, un buen paisaje. El amor.

¿Qué sentís cuando terminas un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Siento una gran satisfacción al terminarlo, cuando llega el momento de la firma me siento realizada. Cuando lo empiezo es todo un desafío.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Me cuesta bastante eso. Depende de muchos factores, tengo obras de las que no me quiero desprender.

Mariana Pelichone

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¡

Está en función de la temática que realice, el turista valora mucho el arte relacionado con el paisaje mendocino y el vino.

Mariana Pelichone

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

En lugares donde puedan ser apreciados por mucha gente, es por eso que me gusta mucho intervenir murales en espacios públicos.

Mariana Pelichone

¿Qué pieza o cuadro te gustaría tener en tu casa que no sea tuyo?

Un cuadro pintado por mis hijas.