MDZArte: Guillermo Rigattieri, universo de metal

Guillermo Rigattieri hace hablar al metal. De hecho es el material que mejor le sienta para fusionar la inocencia y la monstruosidad, así como la ansiedad y la calma. Dos sensaciones que transita al enfrentarse a la chapa, esa chapa que transforma creando un universo lírico imposible de descifrar.

MDZ Arte y un mano a mano con el talentoso oriundo de San Rafael.

¿Te dicen?

Me dicen Cardoso o Guille. Por el superhéroe.

¿Autodidacta o estudiado?

Estudié pero soy medio autodidacta en la técnica. Porque nadie hace esculturas en chapa. Me enseñaron a soldar y me quedé con el taller y no con el aula.

Roberto Rosas me enseñó mucho. Era una persona con la que me sentaba a hablar y aprendía mucho. Estar con él te impregna de arte.

Guillermo Rigattieri

¿Qué es el arte para vos?

Hoy creo que el arte es una manera de mirar el mundo. Cómo uno decodifica el mundo y cómo muestra lo que sucede. Luego está la ejecución a través de la técnica, esa manifestación que elegís para expresar tu arte. Pero yo creo básicamente que se trata de cómo uno mira las cosas.

¿Qué expresás a través de él?

Yo trato de expresar pequeñas historias, atmoferas que tengan su propia narrativa, que te hagan pensar en alguna situación o que te lleven a algún escenario o que sea un disparador de cosas.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Siempre estuvo ese impulso y fue tomando forma de a poquito. Un impulso fuerte fue cuando visité el taller de Roberto Rosas. Descubrí que se podía vivir de eso, hacer eso y elegir eso como medio de vida. Ese fue un punto de partida importante.

Guillermo Rigattieri

¿Cómo te enfrentás al material sin forma?

Siempre tengo ideas dibujadas, es decir un plan para arrancar. Luego dibujo en la chapa. Surgen de mis pensamientos y no siempre quedan identicas, muchas veces el material te pide otra forma. Yo no trabajo por impulso.

¿Por qué la chapa? Porque es un material inmediato y eso me gusta.

¿Y qué sentís cuando empezás una obra?

Depende el día. Muchas cosas como: pereza porque este trabajo es muy físico y hay que ponerle el cuerpo al taller. Otros días tengo entusiasmo.

Cuando no hago obras me siento un inútil. El cuerpo me lo pide.

Guillermo Rigattieri

Cuando mirás obras viejas tuyas, ¿te encontrás o ya no?

Sí me encuentro. Me ancla a esa época y comparo cómo resuelvo las cosas ahora. Ahora tengo más técnica y eso me hace contar la historia de otra forma.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Primero se dio: “Voy a hacer esto”. Empecé a darme cuenta que lo que hacía, tenía respuesta de la gente que lo veía.

¿Cuál es tu sueño?

No tengo un gran sueño. Pero un anhelo es seguir viviendo de esto.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí me gusta, porque me gusta saber qué le genera al otro. Uno aprende un montón de la lectura del espectador. Yo trato de tener un circuito de vidriera para que mis obras se vean.

Guillermo Rigattieri

¿Qué te inspira?

El cine, la música, alguna frase escuchada por ahí. La lectura, trabajo de artistas o amigos.

¿Qué sentís cuando terminás una obra?

Es como una pausa, paz, tranquilidad.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Por colegas y cómo me cierra a mí que yo pueda vivir de lo que hago. Por ahora el precio se lo pongo en función de las obras que he venido haciendo y viviendo.

Guillermo Rigattieri

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Yo creo que los dos por igual.

¿Dónde soñás con ver una obra tuya?

Me encantaría que Guillermo del Toro tenga una obra mía: el tocayo del mundo del cine.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

De la serie de las calaveras un cuadro de Mc Gordon. Tengo los deseos bastante saldados porque tengo obras de colegas en casa.