Osvaldo Chiavazza: "No podría considerarme artista porque me estancaría"

Curioso y perseverante, Osvaldo Chiavazza se considera un verdadero remador: "A mi me ha costado todo muchísimo", compartió. Y a pesar de su consagración como artista en Mendoza y en el mundo, él cree que es un simple dibujante, escultor y pintor, pero no aún, artista.

¿Cómo te dicen?

Chiavazza. Desde chico en mi barrio, jamás me han dicho mi nombre.

¿Autodidacta o estudiado?

Autodidacta. Yo hice la Escuela de Bellas Artes, primero como una formación de escuela y después me llamó Fausto Caner y ahí aprendí con él durante más de 10 años. Yo iba a Bellas Artes y él me mandó a llamar para trabajar con él en su taller, esa fue mi formación.

¿Qué es el arte para vos?

La vida. Es simple como eso. Yo creo que las personas que nos dedicamos al arte, tanto a la música como a la plástica, al teatro, tienen un significado propio, pero básicamente es vivir y hay que traducir eso en la disciplina que hacés. Por ejemplo: en mi disciplina está el dibujo, la escultura y la pintura.

¿Qué expresás a través de tu arte?

Justamente, la vida, todo lo que me pasa. Es una mezcla entre lo interno y lo externo y todo lo que me va pasando. Me hace bien y por lo general el mensaje es positivo. El arte suele ser optimista.

¿Cuándo sentiste la necesidad de expresarte a través del arte?

Yo quiero hacer arte, pero considero que todavía me falta. Estoy en el camino de hacerlo.

¿Por qué?

Porque me considero un escultor, pintor y dibujante, porque para mí el arte es una cosa muy grande que no termina de quajarse mientras lo estás haciendo, sino con el tiempo. Es decir, no es nada que pueda notarse hoy. No podría considerarme artista porque me estancaría. Me interesa más el camino hacía..., que el arte mismo.

¿Y cuándo creés que te consagrás como artista?

No lo sé. Porque yo considero que la obra de un artista es una sola en conjunto de todas las que hizo. Cuando vos terminás tu camino en la vida, la obra es todo eso que hiciste y para ser artista hay que hacer “la obra”, es decir todo ese conjunto de cosas que hiciste. Entonces creo que para ser un artista hay que hacer “la obra”, yo todavía no la hice. Por eso no me pienso jubilar nunca.

La obra es buena cuando es buena, pero eso te lo da la cristalización del tiempo, cuando el tiempo es inexorable en decirte qué es lo que se convierte en arte.

Yo hago todo lo posible para hacer arte, pero en el camino voy siendo coherente conmigo mismo y voy haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz.

¿Qué sentís cuando pintás?

Es cómo si me preguntarás: "¿Qué sentís cuando comés? Siento placer porque es algo que me gusta hacer. Es un estado donde pierdo la noción del tiempo, como un estado alfa. Donde me pregunto cuándo hice esto, pero te tenés que alejar para ver eso.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco o un material sin forma?

Como un panadero con la harina. Al yo creer que la obra es una sola es un constante ir y venir: desde lo que yo hacía, lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo ahora. El presente es lo más importante porque tiene que ver con lo que hiciste y con lo que vas a hacer. El tiempo se me escapa de las manos.

Cuando mirás cuadros tuyos viejos, ¿te encontrás o ya no?

Si por supuesto. Aunque a veces digo: “Qué feo esto que yo hacía”, pero fue necesario para llegar a donde estoy hoy. Pero esa experiencia la vuelco ahora y a veces me voy hacía otra punta a un futuro incierto y me vuelvo hacía atrás con más fuerza y eso lo incorporo. Siempre voy hacía atrás para ir un poquito más hacía adelante. Es como un impulso. Es lo que sos: quién eras cuando hiciste eso y quién sos ahora.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Desde que yo trabajé con Fausto Caner. Vi que él podía hacerlo y me di cuenta que era una buena opción, porque vivir del arte va más allá de ganar plata con el mismo. Es como otro oficio, aunque no se considera lucrativo, pero si vos lo hacés con gusto y amor, vas para adelante. Si querés ser millonario, no sé si lo vas a lograr. Pero vivir del arte para mí es vivir.

¿Tenés algún gran sueño?

Ser artista (risas). Me siento muy agradecido por todo lo que me ha pasado y que todos los esfuerzos valieron la pena. Sería no retirarme nunca. Seguir con mi familia.

¿Te gusta mostrar lo que hacés?

Sí. Me gusta mostrar lo que hago que es la parte en donde yo socializo. Las muestras son una forma de reunir a la gente que yo quiero. Si me preguntás por qué lo hago, no lo sé muy bien, pero sí sé que me gusta mostrarlo y no me gusta encerrarme. Igual a la gente no la escucho mucho porque te puede jugar en contra. Siempre digo que "hay que matar a la tía y a la madre", porque siempre te dicen lo lindo que sos y lo bien que hacés las cosas, pero si no podés superar eso, te quedás estacando. Uno tiene que ser considerado con uno mismo y saber muy bien donde quiere ir.

¿Cómo te llevás con el marketing, con las ventas de tus obras?

Me llevo muy bien porque no lo hago, lo hace Andrea mi esposa y lo hace muy bien. Me gusta ver cómo lo hace porque yo no tengo la capacidad de hacerlo.

¿Cómo se le pone valor a la obra?

Hay que tener en cuenta el recorrido, siempre va creciendo. Tiene nuevas series, nuevos materiales, piezas con historia, lugar y eso hace que el valor sea uno y no el otro.

¿Qué te inspira?

Odio esa pregunta. Son preguntas como: ¿Qué color te gusta? Y depende. A mi me moviliza vivir, poder hacer lo que hago, querer hacer lo que hago. No es inspiración, es atención. Es grabar y guardar. Yo dibujo aunque no tenga el lápiz en la mano. Mi forma de vivir es estar presente siempre.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Un abanico de sensaciones. Amor, odio. Cariño... A veces tengo que dejar la obra antes de irme a dormir para poder levantarme al otro día entusiasmado porque a veces la sigo y me enojo porque no hice lo que quería hacer. Me gusta sentir que voy avanzando, pero si es por sentir siento de todo: una catarata de sentimientos.

¿Quién creés que valora más tu arte el mendocino o turista?

Los dos, pero yo tengo la suerte de sentirme apoyado por mendocinos desde que empecé. Me dieron la posibilidad de concentrarme en esto sin la necesidad de hacer otra cosa paralela y siempre agradezco eso. Y gracias a eso el que viene de afuera me valora. Está bueno que alguien que no te conoce se enamore de tu obra.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me gusta donde han estado, pero me gustaría hacer más muralismo, obra pública.

¿Qué pieza artística te gustaría tener en tu casa que no sea tuya?

Una obra de Ducmelic, Zdravko. Tengo de Sergio Sergi, Carlos Alonso...