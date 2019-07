Paula Dreidemie: arte que muestra el otro lado de las cosas

Paula Dreidemie, la Colo como le dicen sus amigos, es una incansable exploradora de fondos porque es donde arma y desarma sus obras. Jugar y encontrar el otro lado de las cosas, cual un niño, es su motor: capas sobre capas, aguadas con acrílicos, lápices, acuarelas, óleos sobre lienzo y papel, pero también sobre muros.

Te invitamos a conocerla:

¿Te dicen?

Pauli, Pau, Poli, Colo.

¿Por qué?

La edad me fue oscureciendo, pero era bastante pelirroja.

¿Autodidacta o estudiada?

Creo que un poco de las dos. Ingresé a la Facultad de diseño primero, después de un tiempo me cambié a artes plásticas y cursé allí hasta tercer año. Después fui trabajando y aprendiendo oficio en algunos talleres de artistas, como el de cerámica de Ana De Cara y Beatríz Golzack o Alfredo Ceverino. Eso es una base digamos, pero el aprendizaje sigue siendo día a día en el taller y en el trabajo compartido con colegas.

¿Qué es el arte para vos?

Para mí es un modo estético de comunicación. Un modo de ser y de estar en el mundo.

Paula Dreidemie

¿Qué expresa?

Hay un mensaje que se transmite, una idea y para mí es un desafío enorme hacer consciente ese mensaje y hacerme cargo de él.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Como todo, creo que estas cosas son un camino. Pero sí recuerdo que en el secundario, nos llevaron a ver una muestra de Wilfredo Lam. Nunca había sentido lo que sentí allí. Y en ese momento me dije en silencio que me encantaría poder expresarme así.

¿Qué sentís cuando pintás?

Que no me imagino haciendo otra cosa en la vida.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

¡Me encanta! Es desafiante. Me provoca mucha adrenalina la incertidumbre.

Paula Dreidemie

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Primero es la idea que quiero volcar ahí. Después es encontrar la atmósfera y la imagen que la expresen.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

No tanto, pero sé que son parte de un largo camino de búsqueda y aprendizaje.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Se fue dando. Fue un camino. Una necesidad de poder dedicarle todo el tiempo posible a éste trabajo.

Paula Dreidemie

¿Se puede?

Es muy difícil. En mi caso fue una opción que tomamos en pareja. No vivimos en un contexto donde sea moneda corriente consumir arte. No hay un Estado que acompañe y genere conciencia de lo indispensable que es el arte para vivir.

¿Cuál es tu sueño?

Que “ruede ésta rueda”, o sea, poder vivir tranquila de lo que hago y tener tiempo para experimentar.

Paula Dreidemie

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí claro, me gusta mostrar lo que hago. Siento que se completa mi trabajo así. Y sobre todo me alucina encontrarme con las devoluciones que me hace la gente, es impredecible a veces lo que cada obra despierta en otros. Conmueve.

El márketing creo que es una herramienta indispensable para comunicar y moverte en las redes, pero me encantaría que de todo eso se encargue otra persona, yo sólo quisiera estar en mi taller.

¿Qué te inspira?

Más que inspiración, creo que tengo búsquedas personales, algunos temas con los que me obsesiono. Y entonces hay determinadas imágenes, música o literatura, que actúan como disparadores.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Depende, soy muy crítica conmigo misma entonces si la obra me gusta, es un placer enorme, pero si no me convence, quiero hacer otra

Paula Dreidemie

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Es un tema bastante complicado. Tiene un gran impacto la casi nula política cultural en torno a esto. La poca valoración del trabajo cultural y de los artistas se suma a una lógica de mercado de oferta y demanda que en época de crisis, prioriza bienes de primera necesidad dejando los bienes culturales de lado.

Ponerle valor a una obra es mucho más que ponerle un precio.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

Creo que no hay diferencia en quién valore más.

Paula Dreidemie

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me gustaría mucho que una obra mía sea de Yann Tiersen. Mucho de mi trabajo está hecho escuchando su música. Y me encantaría también verla en las calles, en las paredes de barrios.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Un mural de Bansky.