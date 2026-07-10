Mundial 2026: la increíble historia del argentino que vendió el lavarropas de su mamá para vivir en Miami y seguir a Lionel Messi por todos lados

Julio Iglesias tenía tan solo 18 años cuando decidió emigrar a los Estados Unidos . Corría el año 2.000 y la Argentina atravesaba una profunda crisis económica, por lo que conseguir trabajo era cada vez más difícil. Fue entonces que le pidió ayuda a su mamá, quien le había prometido, cuando era chico, que lo ayudaría a cumplir su sueño de conocer Miami . Sin embargo, juntar el dinero necesario no era tan fácil. Tuvieron que pedir plata prestada y hasta vender el lavarropas que su madre se había ganado en una rifa para poder pagar el pasaje. En ese momento no sabía que ese sería el inicio de una travesía que lo llevaría a ver a su ídolo jugar, 26 años después, su último mundial .

Julio es oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde vivió hasta sus 18 años. Había terminado el secundario y no encontraba trabajo cuando tomó la decisión de emigrar. "Vendimos un lavarropas que mi mamá había ganado en una rifa para poder viajar”, reveló, en diálogo con MDZ, y agregó: “Pedimos plata prestada hasta que pude llegar a Estados Unidos el 1° de agosto del 2.000”.

Apenas llegó a la famosa ciudad del extremo sureste del estado de Florida, empezó a trabajar en la construcción. Con el paso de los años creó su propia empresa y comenzó a realizar inversiones. “Acá conocí a la mamá de mi hijo, del más grande, que hoy tiene 23 años. Ella es estadounidense. Y ahí arrancó la vida acá, en Estados Unidos”, le contó Julio a esta periodista. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con Argentina.

Los integrantes de Messias 305 recorrieron los Estados Unidos para ver a Messi jugar en su último mundial.

Mientras se encontraba viajando a Kansas en motorhome, Iglesias habló con MDZ sobre su admiración por Lionel Andrés Messi , el capitán de la Selección argentina que se encuentra disputando su último Mundial de Fútbol. Según contó, conoció al astro del fútbol allá por 2.002, cuando un amigo le dijo que un chico la estaba “rompiendo en el Barcelona”. “Ahí arrancamos a verlo. La rompía de una manera que nunca más paramos de verlo”, aseguró.

Sin embargo, cuando el capitán anunció su desembarco en Inter Miami, en 2023, cambió todo para Julio Iglesias . Junto a un grupo de amigos, decidió crear una agrupación para recibirlo y demostrarle el cariño que, según sentían, no había encontrado durante su paso por el Paris Saint-Germain. Así nació Messias 305 .

Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023. EFE

“Durante una juntada que estábamos haciendo en mi casa, con varios amigos, decidimos armarle -cuando nos enteramos que Messi venía a jugar a Miami- una hinchada familiar para darle ese amor que no tuvo en Francia, porque fue muy mal recibido por los hinchas del PSG. Queríamos hacer algo para devolverle ese amor que él se merece”, recordó Iglesias, sobre el inicio de Messias 305, la agrupación que comenzó con más de mil familias y amigos.

Desde entonces, nunca pararon. “Lo seguimos a todos lados: a todos los partidos del Inter, a todos los partidos de Argentina e, inclusive, en algunos partidos en los que él no está presente, vamos nosotros igual”, señaló.

Por qué Messias 305

El nombre combina la referencia bíblica del Mesías con el apellido Messi. En tanto, el número elegido es el código telefónico de Miami (305). Asimismo, la agrupación tiene a un cocodrilo en su escudo y a uno como “mascota”, puesto que ese animal representa al estado estadounidense de Florida. En cuanto a su lema, resume el espíritu del grupo: "Todos somos uno".

Y, así, lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en una comunidad integrada por cientos de familias.

Un motorhome convertido en hogar

Durante la Copa América 2024, algunos integrantes de Messias 305 alquilaron un motorhome para recorrer Estados Unidos siguiendo a la Selección argentina. Precisamente, fue entonces que el grupo vivió uno de los momentos más emotivos desde que iniciaron su recorrido, cuando varios jugadores de la albiceleste bajaron del hotel para saludar especialmente a Juan, un integrante que utiliza silla de ruedas.

Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Enzo Fernández compartieron un emotivo encuentro con Juancito, un hincha de River que vive en Miami. Foto: Captura @messias305miami

La experiencia fue tan positiva que decidieron repetirla durante el Mundial 2026. Pero, esta vez, fueron un paso más allá. Compraron el vehículo, lo plotearon con imágenes de la Selección argentina y de Messías 305 y emprendieron la aventura. Ahora, son 13 las personas que viajan arriba del motorhome, que tiene camas, televisión, PlayStation, heladera y baño. ¡Una casa! Así fue que viajaron desde Miami a Kansas City, Atlanta y Dallas, para, este viernes, desembarcar nuevamente en Kansas y así, alentar a la selección dirigida por Lionel Scaloni en los cuartos de final, ante Suiza.

El día que Julio Iglesias “habló” con Lionel Messi

El martes pasado, cuando millones de argentinos sufrieron y celebraron la histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final, Julio Iglesias se encontraba sintiendo esa misma montaña rusa de emociones en el estadio, justo detrás del arco, viendo a Lionel Messi jugar.

“Cuando íbamos 2 a 0 y Leo estaba al lado del arco, yo estaba atrás del arco, mirando. Y yo le gritaba: ‘¡Esta es tuya, Leo! ¡Dale, dale!’. Él nos miraba y yo le estaba hablando para que no se desanimara. Me miraba y te juro por Dios que empezó a jugar, la rompió y metió un gol. Cuando hace el gol, lo más casual es que me filman a mí. Después de que mete el gol Leo, me filmaron todos los canales de televisión”, narró, sobre el increíble episodio que vivió durante el partido de Argentina vs. Egipto.

Más allá de su mensaje de aliento en el estadio, Julio aseguró que el capitán conoce la existencia del grupo. Incluso, mantiene contacto con algunos familiares del futbolista, quienes suelen comentar los videos que publican en redes sociales. "Si algún día pudiera hablar con Messi, le agradecería todo lo que hizo por nosotros”, confesó, y reflexionó: "Lo que él hizo fue darnos identidad. Para mí, él y Diego hicieron por nosotros muchas cosas que a veces los gobiernos no hacen”.

Julio Iglesias, alentando a la Selección argentina en el Mundial 2026. Instagram @conmebol

Ahora, de cara a los cuartos de final, etapa por la cual la Selección se medirá ante Suiza en Kansas, Julio contó que están preparados. Ya tienen entradas y, este viernes, llegaron al destino para seguir alentando al equipo argentino. Pese a estar confiado con el resultado, expresó: “Yo ya no puedo pedir más nada con todo lo que vivimos. Y, si no llegamos, también, ya llegamos lejísimos, demasiado. Son muchos países; todos juegan. Los partidos son partidos”.

Las increíbles historias de ruta a bordo del motorhome

Seguir a la Selección también significa convivir con los imprevistos. Durante el Mundial, el grupo sufrió desperfectos mecánicos en el motorhome e incluso protagonizó una curiosa situación con la policía estadounidense. Mientras reparaban el vehículo, unos chicos fueron a buscar una pelota al terreno de un vecino. Minutos después aparecieron varios patrulleros.

Los integrantes de Messias 305 festejando junto a los policías estadounidenses. Gentileza Julio Iglesias

"Pensábamos que íbamos a terminar todos presos", recordó. Después de explicar lo ocurrido, la tensión desapareció. Los policías terminaron aceptando camisetas argentinas, sacándose fotos con el grupo y celebrando junto a ellos. "No solo no pasó nada, sino que terminamos cantando todos juntos", dijo entre risas.

El sueño que sigue pendiente

A pesar de haber recorrido miles de kilómetros detrás de Lionel Messi, Julio reconoce que todavía conserva una ilusión. Conocer personalmente al capitán. Aunque aclaró que no se trata de una obsesión. "Si se da, sería la frutilla del postre. Pero con todo lo que vivimos gracias a él ya tocamos el cielo con las manos", aseguró.

Benjamín, Lucas, Diego, Fernando, Diego Diez, Julio Iglesias, Adriana, Laura, Mercedes, Ariel "Moskito", Fernando Liste, Leonard y José "Pepe", los integrantes de Messias 305 que ya están en Kansas. Gentileza Julio Iglesias

Mientras tanto, Messías 305 continúa su recorrido por las rutas estadounidenses con un único objetivo: acompañar a la Selección hasta el final del Mundial. Porque, para Julio, el viaje empezó hace 26 años con una valija y un lavarropas vendido en Mar del Plata. Hoy continúa sobre un motorhome celeste y blanco, persiguiendo una misma pasión.