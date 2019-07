Gil Pereg: la defensa presentó nuevas apelaciones y un informe psiquiátrico

La causa que tiene al israelí Gil Pereg como acusado de asesinar a su madre y a su tía sumará nuevos capítulos, luego de que los abogados defensores presentaron cuatro nuevos recursos de apelación que se conocerán cuando el Tribunal Penal fije fecha para la audiencia. Además, la defensa entregó el informe psiquiátrico de parte elaborado por el doctor Mariano Castex.

"Lo que queda es que se tiene que fijar fecha en un Tribunal Penal Colegiado porque hay cuatro recursos de apelación interpuestos por la defensa, cuyos temas los conoceremos en la audiencia", aseguró a MDZ la fiscal Claudia Ríos al ser consultada por los avances en la causa.

La fiscal Ríos se reincorporará a las actividades el próximo lunes tras la feria judicial y allí conocerá en profundidad las novedades, como el informe psiquiátrico de parte presentado por los abogados defensores de Gil Pereg y elaborado por el doctor Mariano Castex.

"Antes de comenzar la feria judicial la defensa me planteó el ingreso del psiquiatra Castex para realizar un informe, pero como autorizar ese ingreso al Penal no me corresponde, se realizó una audiencia donde el juez Sarmiento ratificó que la decisión no me correspondía y que la defensa tenía quince días para presentar el informe de parte para que la causa no se demore más", afirmó Ríos.

Este viernes la fiscal habló luego de que trascendiera un extracto del informe psiquiátrico de parte y que fuera presentado como una filtración del Poder Judicial y bajo el título de pericia.

"Lo que ha trascendido es un informe psiquiátrico de parte, no una pericia. Las pericias son ordenadas por el Ministerio Público y se notifican a las partes. La pericia psiquiátrica ya fue considerada válida, ya está agregada en la causa y hay pericias psicológicas de parte y de oficio", aseveró.

Además, cabe recordar que Gil Pereg, por pedido del juez Martearena, también fue revisado por psiquiatras y psicólogos de los hospitales El Sauce y Carlos Pereyra, donde en ambas instituciones los profesionales entendieron que no necesitaba internación y volvió al penal.

"Solo en la pericia psicológica hubo una discrepancia en las conclusiones entre el forense y el psicólogo de parte, por lo tanto remitieron sus conclusiones por separado", ahondó Ríos.

"La pericia psiquiátrica realizada por seis psiquiatras fue sometida a distintos planteos, pero el Tribunal la dio como válida y dice que el acusado comprende todo en tiempo y espacio", finalizó la fiscal.