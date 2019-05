José "Cheche" Mamaní, el joven de 14 años que el viernes a la tarde fue golpeado por delincuentes en Tunuyán, permanece en coma en el Hospital Fleming de Ciudad y evoluciona de manera favorable a pesar de la gravedad de su cuadro. El adolescente se encuentra estable y sus familiares son optimistas de que pueda lograr una pronta recuperación.

Raquel Pucho, la madre del joven, dialogó con Radio Mitre Mendoza frente al nosocomio donde está internado y manifestó su impotencia ante lo ocurrido. "Ha sido un verdadero calvario lo que vivimos estos días. Lo golpearon y cuando llegamos estaba lúcido. Me dijo que no me preocupara que iba a estar todo bien. Luego comenzó a desorientarse y perdió el conocimiento", recordó la mujer.

"Si no lo intervenían inmediatamente podría haber sufrido una muerte cerebral. Tenía una hemorragia epidural y está en coma siendo monitoreado tras la intervención. Tenemos mucha impotencia y pedimos que se haga justicia", agregó la madre del adolescente.

Los familiares y amigos de "Cheche" solicitaron que quienes hayan sido testigos del asalto en el que resultó herido se presenten en sede judicial para aportar información que permita identificar a los agresores.

El caso

El hecho se registró el viernes a las 16 en la calle Calderón, a la altura del barrio 26 de Enero de Tunuyán. José "Cheche" Mamaní iba a la escuela en bicicleta cuando fue interceptado por cinco delincuentes, quienes lo golpearon con una piedra en la cabeza para robarle el rodado.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli. Tras ser asistido, se decidió derivarlo al Hospital Fleming de Mendoza, donde lo operaron y permanece internado en coma inducido, mientras aguardan su evolución.

"Cheche" asiste al Instituto Pío X de Tunuyán y juega al rugby en las inferiores del club Los Cuervos. A través de WhatsApp y redes sociales, los familiares y amigos del joven iniciaron una cadena de oración pidiendo por su pronta recuperación.