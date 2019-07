Detuvieron a un policía por dispararle a un joven tras una discusión de tránsito

Un efectivo de la Policía Aeroportuaria fue detenido acusado de dispararle a un joven de 23 años tras una discusión de tránsito ocurrida en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima se encuentra internada en grave estado luego de recibir un balazo por la espalda.

De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, el violento episodio se registró cuando el conductor del auto donde viajaba Santiago Espada rozó a un Fiat Punto gris en el que iba el efectivo. Enojado por esta situación, el policía sacó su arma reglamentaria y disparó contra la parte de atrás del auto Fiat Uno negro en el que iba la víctima.

"Disparó cuatro veces contra nosotros y nos rompió la luneta. Uno de los disparos le pegó en la espalda a Santiago. Nos disparó a matar", relató a TN uno de los familiares del chico que continúa internado en el hospital de Morón con pronóstico reservado.

El agresor, por su parte, también detuvo su marcha. Fue ahí cuando este familiar lo increpó para preguntarle por qué había reaccionado así. "Me dice que es oficial de la policía, me muestra la credencial y me sigue apuntando con el arma", contó. Pero rápidamente se dio a la fuga cuando notó que iba a llamar a la policía para contar lo sucedido.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el oficial Gabriel Gerber "efectuó dos disparos con su arma reglamementaria Taurus Pt 92 Nro TAUB 4425, que alcanzaron al identificado, porque interpretó como hostil una de las maniobras del vehículo".

Según consigna Infobae, el oficial Gabriel Gerber "efectuó dos disparos con su arma reglamementaria Taurus Pt 92 Nro TAUB 4425, que alcanzaron al identificado, porque interpretó como hostil una de las maniobras del vehículo".

Al imputado se le secuestró una pistola marca TAURUS modelo PT917C calibre 9mm serie TAU84425 y se lo alojó en la Comisaría Don Bosco, donde quedó detenido. La causa está a cargo del doctor Fernando Quiroga de la UFI 11 de La Matanza.