Caso Cheche Mamani: enojo por los "beneficios" que los agresores tienen en la cárcel

El hermano de "Cheche" Mamani, el joven de 14 años que fue brutalmente agredido para robarle su bicicleta en Tunuyán y que todavía se está recuperando de las heridas sufridas, manifestó su malestar ante los "beneficios" que tienen los agresores de su hermano en la cárcel.

Nicolás Mamani utilizó sus redes sociales para quejarse de que quienes golpearon a su hermano y le provocaron secuelas de las que aún se está recuperando tienen acceso a dispositivos electrónicos y postean fotos en sus redes sociales desde la prisión en la que se encuentran.

"Ahora yo le pregunto a las autoridades, cómo puede ser que estas ratas tengan manejo de celulares, de redes, como si nada", cuestionó Nicolás, y luego añadió: "Están mucho más cómodos que uno. Ellos, como dicen en cada uno de sus posteos, están re instalados".

Uno de los mensajes que los agresores de "Cheche" publicaron en redes sociales.

"Me da bronca e impotencia, mucha rabia de sólo saber que estas ratas están bien con sus amigos. Les cuento que mi hermano todavía sigue sufriendo todo lo que ustedes, pedazo de basuras, le hicieron", añadió el joven.

"Mi hermano todos los días le pide a los doctores que por favor lo dejen ir a su casa aunque sea un día. Pero por lo delicado de su salud no puede", continuó su mensaje Nicolás, y completó: "Mi hermano llega a tener ganas de no vivir más para no seguir aguantando los dolores de sus operaciones, que gracias a ustedes ya son cuatro. Hay días que hay que sedarlo para que no le duela tanto".

Uno de los mensajes que los agresores de "Cheche" publicaron en redes sociales.

"Son unas lacras, unas basuras de la sociedad. Ojalá la vida se encargue de devolverles el doble de lo que está pasando mi hermano con sus 14 años. Es un niño y a ustedes eso no les importó. Entre tres le pegaron a un niño. Justicia por Cheche", cerró Nicolás.

El mensaje de Nicolás.

Los posteos que compartió el hermano de "Cheche"

"Cheche" aún permanece internado en el Hospital Fleming de Ciudad, donde ha sido sometido a cuatro operaciones complejas debido a los golpes que sufrió cuando lo atacaron para robarle la bicicleta en Tunuyán. En su momento se recuperó y fue dado de alta, pero luego su estado empeoró y debió ser internado nuevamente.