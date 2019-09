Un ciclista vivió un muy mal momento el lunes a la tarde cuando fue asaltado por al menos tres delincuentes armados, quienes lo amenazaron y le robaron su bicicleta en la avenida Champagnat, cruzando el puente de la Universidad Nacional de Cuyo.

"Hoy fui asaltado a mano armado en plena calle Champagnat. No quedan lugares públicos seguros. Tres chicos de unos 18 años me robaron y se dirigieron hacia el Este por el zanjón Papagayos, hacia el barrio San Martín. No compren robado", se quejó Matías en redes sociales.

De acuerdo al relato de Matías, los malvivientes salieron de atrás de un árbol y lo amenazaron con un arma y un cuchillo. "Les di la bicicleta y me querían quitar la mochila, pero no me la podía sacar. La calle Champagnat estaba muy transitada a esa hora y no les importó nada. Tengan cuidado", agregó el hombre.

Los ciclistas que suelen practicar deporte en la zona vienen alertando sobre lo que ocurre y han creado grupos en los que recomiendan salir en grupo y cuidarse entre todos.

En la actualidad, el precio de una bicicleta de gama media puede superar los $15.000, mientras que una de gama alta está por encima de los $50.000, lo cual ha contribuido al surgimiento en la provincia de un mercado negro muy lucrativo para los delincuentes dedicados a este tipo de delitos.