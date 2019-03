"Tenemos a una persona inocente a todas luces", dijeron los abogados de Nicolás Gil Pereg (37), el único detenido por el crimen de su madre Lily Pereg (54) y su tía Pirhya Sarussi (63), ocurrido en enero de este año. En diálogo con el programa "Con qué derecho", por MDZ Radio, indicaron que además de no comprender la gravedad de sus actos, pusieron en duda la autoría del hecho.

Asimismo, los abogados -Maximiliano Legrand, Marcos Segovia y Lautaro Brachetta- sostuvieron que "somos los únicos que buscamos justicia" y destacaron el derecho de toda persona, más allá del delito que se le impute, a ser defendida legalmente.

Repasá la entrevista y el audio completo de la entrevista con Jorge Calorio y Marcos González Landa:

-¿Cómo los contrató Gil Pereg?

-Yo lo conocía desde hacía cuatro meses por cuestiones particulares del trabajo del estudio. Lo conocí junto a un cliente nuestro. Después nos contactó un abogado amigo para que nos hiciéramos cargo de la defensa.

-¿Han tenido entrevistas con él en la cárcel?

-Sí, numerosas entrevistas. Vamos tres veces por semana a verlo. Lo que más tiempo lleva en la charla es contarle sobre sus animales. Nos pregunta si están bien cuidados. Nos enumera a cada uno de ellos y la charla se hace eterna. Es lo que más le preocupa a él.

¿Cómo está en lo personal?

-Nos preocupa mucho la situación de él hoy en día. Ayer, el personal penitenciario mediante el uso de la fuerza lo bañó. Él tiene fobia al agua, no puede bañarse. Hoy nos llamó diciéndonos que se iba a suicidar. Es un enfermo psiquiátrico y tiene ideas delirante. Que lo bañen puede generar que se suicide. Pedimos que se lo trate como un paciente psiquiátrico. El informe del psiquiatra de Penitenciaría dijo que es un paciente psiquiátrico.

-¿Ustedes plantean que es inimputable?

-Se va a ver luego con las pericias psiquiátricas y psicológicas que vengan en el proceso penal. Hoy, vino un informe que dice que Gil Pereg tiene patologías psiquiátricas, ideas delirantes. Dice el psiquiatra que la falta de aseo está ligada a su delirio. Él dijo ayer que por más que lo vean como persona, en realidad es un gato. Es lo que va a decir una persona que está con una patología psiquiátrica. Está convencido de que es un gato.

-El procurador dijo que Gil Pereg es muy inteligente.

-Es un mito absoluto. No tiene una gran inteligencia. En su expediente, demanda a un arquitecto por no hacerle canchas de fútbol. Le entregó 200 mil dólares en mano y sin que le cumpla le volvió a entregar 50 mil dólares más. Es torpe hasta en las formas de manejarse. Siempre se maneja de manera torpe, quiere cosas pero no las logra. Hay muchos expedientes civiles en este sentido.

-¿Cómo hace un abogado para tomar un caso así?

-Somos defensores y tenemos que defender todas las causas que vienen a nuestro estudio. Si bien uno elige, si el cliente nos contrata, nosotros lo defendemos. Es necesario que siempre se escuchen las dos versiones y que ambas sean igualmente defendidas con la misma intensidad, independientemente del delito que se le impute.

-¿La tía y madre fueron sometidas a vejaciones después de la muerte?

-Los resultados de la necropsia dicen que fue así. Introdujo hierro del ocho en vagina y ano en ambos cadáveres. Incluso en la foto se aprecia la salida de uno de los hierros por la mama de un cadáver.

-¿Discuten la autoría de Gil Pereg?

-La fiscal dice que el 12 de enero fueron la madre y la tía a su casa y allí habrían sido asesinadas, pero esto es desmentido por testigos. Pero este no es nuestro enfoque hoy porque nos hemos dado cuenta que Gil Pereg es una persona con patologías psiquiátrica, delirante, y con cuestiones alucinatorias. Más allá de que lo haya hecho o no, hay cuestiones más complejas. Psiquiátricamente no está bien. Lo afirman los médicos psiquiatras del penal de San Felipe. Del 25 de enero a hoy, lo evalúan todos los días.

-¿Cómo obtuvo entonces el psicofísico para el uso de armas?

-Cuando yo obtuve la credencial de legítimo usuario, el examen fue muy sencillo, cualquier persona lo pasa. No tuve que realizar ningún test, no tuve que responder preguntas, me llenaron los datos en un formulario impreso.

-¿Les habla con maullidos?

-Divaga mucho. Es muy dócil el trato con nosotros. No hay agente penitenciario cuando está con nosotros. Está separado por una reja, ésa es la protección. Cuando lo trasladan sí lo hace con seis penitenciarios.

-¿Por qué si tiene tanta plata vivía como un indigente?

-Eso da la pauta de su desorden de conducta. A pesar de todo el dinero que tenía y del que le robaron en el allanamiento (afirma que le sustrajeron 70 mil dólares), vivía como un mendigo en las peores condiciones, en un colchón manchado con orina de sus animales. Podría haberse comprado el mejor departamento, pero no lo hizo. No tenía agua en la casa, se cruzaba al cementerio para tomar agua y no se bañaba por la fobia. Comía también alimento para gatos.

-¿Por qué cambió su aspecto físico tras el hecho?

-No lo conocimos con rastas o barba. Puede haber tenido que ver con algún episodio psicótico. No sabemos cuándo se cortó el pelo. Igualmente, unos meses antes ya estaba con el pelo cortado. La foto de él en la armería puede ser anterior.

-Previo a la detención, ¿demostró indicios de locura con la Policía?

-La locura de él se manifiesta hace más de 10 años. En Israel hay un informe de la Policía que dice que tenía paranoia. Lo mandó el Departamento Internacional de la Policía de Israel, querían internarlo.

¿En el Ejército israelí no se dieron cuenta de sus alteraciones?

-No tenemos registros, habría que solicitarlo a la Embajada de Israel. Ya pedimos que se informe con más detalle la historia clínica de Gil Pereg.

-¿Qué contó Aldo Chesi, el dueño de la armería a la que iba Gil Pereg?

-Cuando declaró, Chesi dijo que cuando lo vio entrar con esta pinta de loco, con una rasta con barba y cemento, él le advirtió a Gullé y Venier que venía a comprarle armas. Lo que habrá pensado el procurador y el ministro es que más allá de la pinta de loco de alguien, puede comprar las armas que quiera. Chesi expresó que se lo comunicó a ambos.

-¿Qué plantearon en el habeas corpus?

-Dijimos que, de corresponder, se lo interne en un neuropsiquiátrico. El juez nos dijo que adoptemos la vía de Salud Mental, y para eso hay que acudir a otro juez y eso vamos a hacer.

-¿Han tenido problemas con la fiscal Ríos?

-La fiscal tuvo problemas con nosotros. No hemos tomado esto de manera personal, no hemos querido contaminar el proceso con estas cuestiones. Ella es la fiscal y nosotros los defensores y discutimos las cuestiones del proceso penal. Pero ella en una audiencia nos acusó de haber cometido un delito en una denuncia por un robo que había sufrido en su casa. Esto no tenía nada que ver en la producción de la prueba con mi cliente. Esto pasó al lado personal y se desvió la atención del tema principal.

-¿Cuál será el futuro de su cliente?

-Acá va a triunfar la verdad. Queremos que haya igualdad de armas, que haya peritos y psiquiatras de parte que controlen. ¿Cómo puede ser que un psiquiatra imparcial contradiga lo que dicen los peritos del Cuerpo Médico Forense? El médico psiquiatra que está en San Felipe contradice lo que dicen los peritos de Fiscalía. Él concluye que tiene una patología psiquiátrica. Él escapa de Israel porque lo querían internar.

-¿Tiene familiares directos Gil Pereg?

-Tiene cuatro hermanos, uno vive en Tailandia y los otros tres en Israel. Ninguno nos ha contactado.

-¿Cómo hacen para dormir en la noche al defender a una persona así?

-Tenemos a una persona inocente a todas luces. Tiene delirios, alucina y no está siendo tratada. Vivía en una casa sin baño, sin agua, en pésimas condiciones, teniendo dinero para vivir mucho mejor. El tema de la salud mental es complejo y hay mucho desconocimiento. Quieren hacer responsable a una persona demente, que no tiene responsabilidad. Tampoco hay pruebas del homicidio pero lo vamos a ver más adelante.

-¿Son los abogados del diablo?

-No, para nada, somos los únicos que buscamos justicia. El Ministerio Público ha salido a decir que era imputable, sin pruebas ni exámenes.