Caso Bento: un testigo mostró audios de los "aprietes" y reclamó que le devuelvan lo que le quitaron

Sergio Fernández dice que perdió lo que había conseguido luego de 30 años de trabajo: ahora quiere recuperarlo. Se presentó de forma espontánea para declarar en la causa que investiga supuestas coimas en la Justicia Federal y dijo que Diego Aliaga, el fallecido ex corredor de aduana y presunto miembro de la banda, le quitó sus bienes de forma extorsiva.

Fernández llega a la charla con MDZ con todos los expedientes dentro una carpeta y con el relato de cómo, en poco tiempo, le arrebataron una casa, un departamento y un auto BMW.

"Conocí a Aliaga en 2010 -recuerda-. Yo tenía una empresa mayorista de combustible y él se ofreció a ser mi socio. Pero al poco tiempo vino con ideas raras. Primero quiso poner un depósito -justamente de combustible- en Rodeo de la Cruz, plena zona urbana. No se lo iban a habilitar jamás. Incluso metió tres tanques grandes ahí. Después quería adulterar el combustible para sacar más plata. Decía que iba conseguir todos los permisos porque tenía contactos en la Justicia. Cuando le dije que me abría, me empezó a extorsionar".

"Haceme todas las denuncias que quieras..."

Fernández le dijo a Aliaga que lo iba a denunciar por las presiones. "¿Sabés lo que me contestó? 'Haceme todas las denuncias que quieras, yo conozco a los jueces'. Y alardeaba especialmente de su amistad con Bento", señala el entrevistado.

Seguimientos

Fernández jura que policías de civil empezaron a seguirlo a él y a su mujer. Él denunció a Aliaga por estafa en el fuero provincial, pero el juicio resultó en el sobreseimiento del acusado.

—Ya no sabía qué hacer. La Justicia me dejó solo y este tipo me amenazaba día por medio. Un día cayó con gente armada a mi casa...

—Espere: ¿usted sostiene que Aliaga tenía contactos con la Policía?

—No sostengo. Escuchá esto.

Entonces el hombre abre otra ventana para comprender mejor su caso. Dice que una mañana, cuando estaba intentando no perder sus bienes -el litigio se tramitó en los expedientes 173440 y 173180, que fueron unificados- alguien le dejó en la puerta de su casa un CD con escuchas donde se oye a Aliaga organizando lo que parece ser el "apriete" que le hicieron a Fernández.

"Las escuchas vienen de una causa de San Martín y me llegaron de forma anónima. En esta llamada, Aliaga habla con un agente y le pide datos sobre los autos de mi familia. Quería saber si estaban a mi nombre, para quitármelos", detalla Fernández. Aquí, la comunicación entre el hombre que ha sido señalado como la mano derecha de Bento y un efectivo policial. El primero le pide datos, el segundo los brinda:

En otro de los contactos, Aliaga se comunicó con un escribano y le comentó que iría a la casa de Fernández junto a él y a un amigo "que tiene chapa" -vale decir, que era policía-, para meterle presión a la víctima.

"Imaginate. Entraron a mi casa. Afuera yo veía a este tipo que es cana y a otros que también estaban armados. Ingresó con el escribano; mis hijos lloraban. Y ahí nos hicieron firmar los papeles a mi mujer y a mí. Se fueron con mi auto, un departamento y la casa donde vivíamos. Quedamos en la calle. Fijate que hasta hablan de cómo nos intimidaron...".

En el siguiente audio se puede oír al escribano advertir que hay que conservar cierta cautela en casa de Fernández, "para que el día de mañana no nos hagan tirar la escritura porque firmó bajo presión, boludeces así".

Sigue Fernández: "Una vez que nos quitaron todo, necesitaban los planos de la casa, para hacer trámites, ventas, etc. Entonces tuvieron que falsificar mi firma y armaron planos nuevos". Esa acusación por truchar los documentos del inmueble derivó -apunta el testigo- en el expediente 56132/17.

Aquí, el audio en el que -según el entrevistado- Aliaga y el escribano confirman que han conseguido a un agrimensor que les armará esos planos basándose solamente en lo que está construido:

¿Qué mueve a Fernández a presentarse nuevamente ante la Justicia? "Lo único que pido es que me devuelvan lo que me arrebataron por la fuerza -explica-. Como te comenté, yo estoy en la calle. Me tuve que ir a vivir a lo de mi vieja porque me quedé sin nada. Así actuaba este señor que alardeaba todo el tiempo de los contactos que tenía en la Justicia".