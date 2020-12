Video: un colectivo se incrustó en un puente y hay varios heridos

Este mediodía, quienes estaban en la vereda de Roosevelt al 800 (Belgrano, CABA) fueron testigos de un accidente que pudo haber tenido gravísimas consecuencias. Se habla, de hecho, de al menos 3 heridos, aunque se estima que son más. Un colectivo de la línea 114 se incrustó en un puente ferroviario luego de que el chofer calculara mal y, como se ve en el video que compartimos, el golpe fue fortísimo.

La unidad quedó atorada bajo la estructura del llamado "Viaducto Mitre": por la inercia, varios pasajeros volaron dentro de la carrocería y se lastimaron con caños y asientos, lo que obligó a trasladarlos en camilla hacia el Hospital Pirovano.

Colegas porteños señalaron que el puente suele traer problemas, no solo porque la altura es "engañosa" -los colectivos, como se ve, no pasan- sino porque no habría suficiente señalización acerca de ese peligro.

Los heridos fueron trasladados en ambulancia.

@CarlitaForte

Así quedó el colectivo.

@CarlitaForte

Al cierre de esta nota, algunos reportes indicaban que habría más heridos. Vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre. De hecho, se ha señalado que las ambulancias tienen problemas para circular. Han sufrido demoras y -en 2019- hasta se habría producido la muerte de un paciente que estaba siendo trasladado. Todo a causa de una mala planificación.

Mirá el instante del choque: