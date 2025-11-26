Modo anti-spam en WhatsApp: cómo activarlo para evitar estafas
WhatsApp confirmó la incorporación de un modo anti-spam para hacerle frente a las estafas virtuales a través de la app. Así se usa.
Ante el crecimiento de estafas digitales y la proliferación de mensajes no deseados, WhatsApp reforzó sus herramientas de seguridad con un conjunto de funciones que, combinadas, funcionan como un verdadero “modo anti-spam”. La idea es que los usuarios puedan bloquear intentos de fraude, restringir el acceso a su información personal y evitar la recepción de contenido sospechoso.
Según se detalla, una de las primeras configuraciones recomendadas es limitar quién puede agregarte a grupos. Esta opción, disponible en el menú de privacidad, permite elegir que solo los contactos aprobados puedan incorporarte a conversaciones grupales, lo que evita ingresos repentinos a grupos desconocidos en los que suelen iniciarse estafas.
Otro ajuste clave consiste en definir quién puede ver datos como la foto de perfil, el estado, el avatar o la última conexión. Al ocultar esa información a usuarios que no formen parte de tu agenda, se reduce la posibilidad de que extraños recopilen datos personales para suplantaciones de identidad.
WhatsApp también aconseja activar los mensajes temporales, una función que elimina de forma automática los chats después de un período determinado. Además de mantener las conversaciones más ordenadas, esta medida evita almacenar contenido potencialmente riesgoso por largos períodos.
Otra recomendación es desactivar la descarga automática de fotos, videos y documentos. Al impedir que cualquier archivo se guarde sin autorización, se minimizan riesgos de recibir material malicioso o enlaces encubiertos.
Finalmente, la app insta a los usuarios a reportar cualquier conversación, número desconocido o grupo que presente actividad sospechosa. Esta herramienta permite que la plataforma evalúe el caso e incluso bloquee cuentas que intenten estafar a otras personas.
Cómo activar este “modo anti-spam” en WhatsApp
-
Abrir WhatsApp y entrar al menú de Ajustes.
Ingresar a Privacidad y configurar quién puede ver tu foto, estado, avatar y última conexión.
En la sección Grupos, seleccionar que solo tus contactos puedan agregarte.
Activar los mensajes temporales y elegir la duración.
En el apartado de almacenamiento, deshabilitar la descarga automática de archivos.
Reportar cualquier interacción que resulte dudosa.
Estas funciones, que ya están disponibles, buscan fortalecer la seguridad de los usuarios y evitar que se conviertan en víctimas de engaños que cada vez adoptan métodos más sofisticados.