Mes del Libro: la UNCuyo lo celebra con charlas, promociones y nuevas lecturas

La UNCuyo confirmó en las últimas horas cómo será el cronograma para celebrar el Mes del Libro durante todo abril. El día 23 se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor —proclamado por la UNESCO en 1995— y en este tiempo también se realiza la Feria Internacional del Libro.

En sintonía con ese espíritu, la Librería Universitaria y la Editorial de la UNCUYO abren sus puertas para proponer un acercamiento al gran catálogo de divulgación y a los libros del sello universitario. Son distintas actividades que se realizan en la histórica casona de calle Sarmiento 607, esquina 25 de Mayo, en la ciudad de Mendoza.

El viernes 17 de abril, a las 18, tendrá lugar el conversatorio Lecturas por la Memoria. Trazando un camino desde el 24 de marzo, aniversario número 50 del golpe cívico-militar de 1976, libros y memoria se unen en un encuentro particular con cuatro autoras y un autor del sello EDIUNC —Fabiana Bekerman, Alejandra Ciriza, Ernesto Espeche, Fabiana Grasselli y Mercedes Molina— y siete escritoras y militantes por los DDHH de la Asociación Mujeres x Memoria —Edith Arito, Hortensia Espínola, Myriam Arancibia, Nora Llaver, Mabel Merlino, Fanny de Rosas y Olga Salvucci—, para poner en valor la obra Nosotras en libertad, libro coral escrito por ex presas políticas, e invitando también a la obra Arrullos rebeldes.

Crónicas de maternidad y militancia de Sofía D’Andrea, una de las fundadoras de la Asociación , fallecida en 2023. Será una oportunidad para dialogar sobre escribir, leer y testimoniar el terrorismo de estado, la resistencia y los modos de seguir construyendo memoria.

El viernes 24 de abril, también a las 18, en la terraza de la casona, se reactiva el ciclo El vino por los caminos del libro, donde el escritor Gabriel Jimenez conversa con autores de EDIUNC y comparten vino para celebrar las letras y la reflexión.

El ciclo abrirá con el libro De Mendoza hacia el Cosmos, y su autor, Pablo Pacheco compartirá sus saberes y experiencias en una charla ideal para este renovado interés por los viajes espaciales y los descubrimientos más allá de la atmósfera.

Promociones para incentivar la lectura

Durante todo el mes, la Librería Universitaria ofrece a lectoras y lectores diversas promociones: 20% de descuento en títulos del sello EDIUNC, 3x2 en libros de Derechos Humanos y Memoria, y precios especiales en títulos seleccionados.

Además, del 20 al 24 de abril, de 10 a 14, la Librería se muda al aire libre con su Vereda librera, una propuesta para que los libros queden al alcance de la mano, con mesones de ofertas, promociones especiales y toda la diversidad de su catálogo. También sacará el fondo editorial, con libros desde 5000 pesos.

En este mes especial, la Editorial de la UNCUYO anuncia los dos primeros títulos del año: Tiempos virales. Experiencias de trabajadores y trabajadoras en y traspandemia y Papas andinas y quinua. Ambos libros se encuentran en preventa durante abril.

Tiempos virales... aborda la pandemia de COVID-19 de 2020, que marcó una bisagra en la historia, con efectos y consecuencias que aún no están del todo claros. Con este libro, Patricia Collado y su equipo echan luz sobre algunos aspectos del período que siguió a la pandemia, en particular en el mundo del trabajo, específicamente en Mendoza.

Este libro tendrá dos presentaciones. El jueves 23 de abril, a las 18, en el hall central de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el marco de las III Jornadas sobre Historias, memorias y experiencias subalternas en Cuyo: a 50 años de la última dictadura. Y el jueves 30 de abril, a las 18, en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos, Entre Ríos 344 de Ciudad.