Mendocinos podrán denunciar infracciones viales por una app: desde cuándo y cómo funcionará

A mediados de marzo, la Legislatura convirtió en ley el proyecto "Cámara Testigo", que habilita a ciudadanos a denunciar infracciones viales con fotos y videos para la posterior intervención de las autoridades. Meses después, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus , confirmó que entrará en vigencia la próxima semana.

Según explicó la funcionaria, las denuncias se realizarán a través de una aplicación asociada a Mendoza por Mí, la plataforma oficial del Gobierno de Mendoza. Luego, el juzgado será el encargado de analizar las pruebas y determinar si corresponde aplicar una multa.

La ley habilita la integración del material audiovisual de los ciudadanos como herramienta para sancionar infracciones de tránsito. Una iniciativa que fue impulsada por el senador del PRO, Germán Vicchi, y que contó con el respaldo del Gobierno provincial. De hecho, Rus participó de la discusión del proyecto en comisiones.

A casi tres meses de su aprobación, se conocieron mayores detalles sobre cómo funcionará el sistema. Los mendocinos podrán hacer las denuncias por medio de una app específica, vinculada a la plataforma Mendoza por Mí.

"Cualquier ciudadano podrá descargarla y a través de esa app captar el video o imagen. Esto permitirá tener datos precisos del lugar, hora y toda la información que se necesita", detalló la ministra. Y agregó: "Esto es importante porque había alguna preocupación de los jueces que tenía que ver con la trazabilidad de la evidencia".

La denuncia podrá realizarse a través de una app ligada a la plataforma Mendoza por Mí. El juzgado luego decidirá si corresponde aplicar una multa.

Según detalló la funcionaria, las imágenes y videos deberán registrarse directamente desde la aplicación. El material será recibido por un sistema que realizará una primera validación antes de remitirlo al juzgado competente, donde se analizará cada caso.

"No todos los casos van a terminar en multa", aclaró la ministra. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal de "Cámara Testigo" es promover la prevención y la educación vial, aunque los jueces podrán aplicar sanciones cuando consideren que existe una infracción comprobada.

El sistema estará disponible en toda la provincia en los próximos días.

Menos víctimas fatales en siniestros viales

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemoró el miércoles, el Gobierno detalló que entre el 1 de enero y el 9 de junio, en Mendoza se registraron 50 víctimas fatales en el lugar del hecho. Para el mismo periodo de 2025 se habían registrado 60 decesos.

Desde el Ejecutivo argumentaron que las cifras responden a un aumento de controles preventivos por parte de la Policía en calles y rutas de distintas zonas del territorio provincial.

policia vial controles ruta (2).JPG El Gobierno atribuye una baja en la cantidad de víctimas fatales a un aumento de los controles viales. ALF PONCE MERCADO / MDZ

De acuerdo a los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 9 de junio se realizaron 118.489 controles de tránsito, de los cuales 95.063 correspondieron a automóviles y 23.426 a motocicletas. Comparado con lo ocurrido durante ese periodo de 2025, cuando se efectuaron 104.301 controles, el incremento de las intervenciones fue cercano a un 14%.

Además, destacaron los controles de alcoholemia como el eje principal de la política de seguridad vial. En este sentido, remarcaron que este tipo de intervenciones creció un 33% respecto al mismo período de 2025: de 37.452 el año pasado, se pasó a 49.707 en 2026.

En los primeros meses de este año ya se retuvieron 1.761 vehículos y 4.316 motocicletas, y se labraron 56.235 actas (788 por alcoholemia positiva).

"Los datos no salvan vidas, lo que sí salva vidas son las políticas públicas que aplicamos en materia de prevención y también en llegar más rápido a una emergencia. Y en eso hemos avanzado muchísimo. Hemos trabajado con la alcoholemia al volante, hemos aumentado los controles, incorporamos alómetros (detecta la presencia de alcohol en el aliento sin que el conductor apoye su boca en una pipeta), y modificamos el Código de Contravenciones", aportó Rus.