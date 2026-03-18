Aprobaron la Ley "Cámara Testigo" para reportar infracciones viales con fotos y videos

La Legislatura de Mendoza convirtió en ley el proyecto denominado “Cámara Testigo” para que ciudadanos puedan reportar infracciones viales con fotos y videos para la intervención de las autoridades. La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados de Mendoza y obtuvo sanción definitiva.

La propuesta fue aprobada por 31 votos afirmativos contra 4 negativos y hubo una abstención de la diputada kirchnerista Valentina Morán. Ya contaba con media sanción del Senado provincial por lo que se convirtió en ley y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La ley habilita la integración del material audiovisual de los ciudadanos como herramienta para sancionar infracciones de tránsito. Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el senador del PRO, Germán Vicchi, y contó con el respaldo del Gobierno provincial. De hecho, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó de la discusión del proyecto en comisiones.

La normativa incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial y permite que cualquier persona envíe material audiovisual que advierta de infracciones viales, a través de canales digitales oficiales, tales como enlaces web institucionales o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.

Este material tendrá carácter de "comunicación ciudadana", sin que implique denuncia formal, ni otorgue fe pública respecto de la autenticidad, integridad o fidelidad del contenido remitido.

Los mendocinos, ¿somos imprudentes a la hora de conducir? Foto: ALF PONCE / MDZ La Legislatura aprobó la ley para que ciudadanos puedan reportar infracciones de tránsito. Foto: ALF PONCE / MDZ

No obstante, la autoridad podrá eximir de la publicación en sistema de acceso público información que a simple vista no parezca corresponder a la jurisdicción y/o sobre la cual haya indicios vehementes de falsedad.

Asimismo, las autoridades podrán remitir el registro al Juzgado Vial competente, acompañado de un informe preliminar que indique la infracción supuestamente observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.

Ante ese escenario, serán los Juzgados Viales quienes analizarán la información y procederán según lo que determinen, validando o disponiendo los medios para validar o verificar la información.

Los fundamentos de la norma resaltan que la participación de la ciudadanía en el control y actos que en principio son de exclusividad del Estado, permitirá mejorar, no solo con las funciones de prevención y control en el tráfico vehicular que tiene el Estado, sino que redundará en un beneficio para toda la sociedad porque permitirá reducir las infracciones y accidentes de tránsito en todas las rutas y calles provinciales.

El debate legislativo

El proyecto de ley obtuvo 31 votos afirmativos mientras que cuatro diputados del Partido Justicialista (PJ) votaron en contra y la legisladora kirchnerista Valentina Morán se abstuvo en la votación.

El diputado radical José Manuel Vilches fue el encargado de explicar los lineamientos de la iniciativa y destacó “la posibilidad de la participación ciudadana en el control de actos que en principio son exclusividad del Estado, por supuesto que la seguridad vial es una cuestión del Estado, pero este proyecto permite que la ciudadanía pueda participar y cooperar”.

Destacó que “la idea de este proyecto no tiene un carácter recaudatorio para la provincia, sino que es un sistema de prevención general que va a beneficiar muchísimo a nuestra comunidad evitando accidentes, evitando heridos, evitando muertes”.

La diputada Jimena Cogo (PRO), por su parte, adelantó el acompañamiento de su espacio a la iniciativa e indicó “que es un proyecto que va a coadyuvar a que todos los incidentes viales puedan disminuir y de alguna manera también contribuyamos a través de estas acciones a la mejor calidad de vida de todos los que usamos las rutas y los caminos”.

En la misma sintonía se expresó Cintia Gómez (PRO), quien sumó que “creemos que viene a modernizar el sistema de control vial y también fortalece la participación ciudadana en la prevención respecto a las infracciones de tránsito”. Agregó que “no se trata de crear un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control, sino que con esto estamos creando una herramienta de colaboración ciudadana, donde la última palabra la sigue teniendo la justicia de Mendoza, en este caso los juzgados viales. Tenemos que empezar a utilizar las herramientas digitales en beneficio de la comunidad”.

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En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) expuso que acompañaba con su voto la propuesta y detalló que la intención es “buscar algunas alternativas para dar fidelidad a los procedimientos que se van a llevar una vez recibidas, las imágenes”. Basó sus palabras en la necesidad de “credibilidad en las instituciones, ese vínculo con la política entre el ciudadano y el Estado” y en pensar en “todos los resortes necesarios que deberían estar contemplados para dar la garantía que, ante nuevas herramientas que pueden llegar a surgir, como la inteligencia artificial u otras, den seguridad jurídica sobre el acto final que ese organismo público va a

También Gustavo Cairo (LLA) expresó su voto afirmativo a la propuesta legislativa considerando que “es un aporte a la seguridad vial. Buena parte de las muertes en nuestra sociedad se dan increíblemente por accidentes de tránsito, por imprudencia, a veces por no respetar señales”, y remarcó Cairo que hay “acciones temerarias que generan accidentes fatales”; por lo que “darle esta participación a los ciudadanos, es importante”.

En cambio, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su espacio, a excepción de la diputada Valentina Morán que se abstuvo. Gómez manifestó que “se va a sobrecargar al Ministerio de Justicia y Seguridad con otras cosas. El control lo debe realizar el Estado”.

Finalmente, el diputado Enrique Thomas (PRO Libertad) cerró el debate manifestando que “este es un proyecto concreto con una propuesta concreta y todos tenemos que colaborar”. Agregó que “este proyecto tiene que ver con nuevas concepciones de participación ciudadana, lo que tiene que ver con la democracia participativa ciudadana, tratando de romper las barreras entre la ciudadanía y la política; y este es un ejemplo”, y remarcó que según su óptica, “el ciudadano se siente parte de lo que está pasando. El Estado no puede resolver todo siempre. Los aportes que puede hacer un ciudadano común en todo momento y que es indicativo, porque no es ni siquiera una denuncia formal, que le puede dar a la justicia vial elementos para poder profundizar o no un determinado dato”.