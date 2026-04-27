Matías Armani: el ABC para dar el salto de niño genio a emprendedor exitoso

Vincular el mundo académico con el trabajo es uno de los desafíos más complejos de la educación argentina. Pero para Matías Armani el salto se dio con mucha naturalidad gracias a su curiosidad constante y disciplina. Cómo es el día a día del mendocino que era un niño genio y ahora se destaca como emprendedor.

“Trato de arrancar entre las 8 y la 9. Yo siempre fui de la tarde porque me acostaba más tarde pero es una realidad que los clientes empiezan a mensajear más temprano así que me ordené. Suelo trabajar toda la mañana hasta la 1. Almuerzo, voy a cursar a la facultad y después trato de ir al gimnasio. Entreno 4 ó 5 veces por semana”, contó a MDZ .

“Intento mantener el orden en todas las áreas para tener libre el finde. Si bien la exigencia de emprender y estudiar en paralelo es altísima, trato de mediar todo para que sea a largo plazo”, agregó.

Desde pequeño, Matías mostró interés por la informática y los aparatos electrónicos. Así fue como a los 15 años se coronó Campeón Nacional de Robótica. En esta primera etapa de formación destacó dos factores claves para su éxito como emprendedor: el apoyo de su familia y la exigencia escolar.

“A mí me encantaba desarmar todo. Me acuerdo que mi papá me llevaba a la ferretería o a la casa de electrónica a comprar baterías, leds, interruptores para jugar. Siempre fui muy autodidacta, así que en internet me metía a ver cómo programar o armar un robot”, dijo Matías.

“Los concursos de robótica me enseñaron a resolver grandes problemas de forma ordenada, que es algo que aplico actualmente en la empresa. Yo fui al ICEI y la exigencia que tuve en el secundario y el inglés también me sirven muchísimo”, añadió.

Quién es Matías Armani

Entrevista Matias Armani Emprendedor Mendocino Julieta Caballero -MDZ

La clave

Lejos del estereotipo de niño genio aislado y reacio a las cámaras, Matías lleva una amplia sonrisa como carta de presentación. Abierto, desenvuelto y simpático, el joven mendocino explicó con soltura desde los detalles de su startup hasta las anécdotas de su niñez y como fue tejiendo su vida social con el estudio y el trabajo.

Desde muy chico fue fusionando las juntadas con sus amigos para jugar a la play con las noches en soledad estudiando un tema que la curiosidad le obligaba resolver. Aunque reconoce que nunca fue de ir a boliches y fiestas, sí se juntaba con amigos y actualmente está de novio.

El consejo para otro emprendedor

En cuanto a su corta y exitosa trayectoria como emprendedor, Matías Armani no se guardó secretos. “En algunos eventos se me acercan y me comentan que tienen una idea. Por ahí están muy enfocados en esa idea sin ver el problema real. Yo creo que ahí está la gran diferencia”, señaló.

“Uno no tiene que buscar ideas, uno tiene que buscar, probar y validar problemas reales, y en base a eso buscar una idea. Esa idea puede ir cambiando con el tiempo. Seguramente esa idea se va a poder desenvolver de otra forma con otros tiempos, pero el problema sigue siendo el mismo ”, añadió.

image Matías Armani, fundador del emprendimiento devFactory, una plataforma que se contrata por suscripción, al estilo de los servicios de películas y series por streaming. Gentileza

La solución de Matías Armani para las pymes

Hace casi tres años, Matías Armani fundó devFactory, una plataforma de gestión integral para pymes. La startup está enfocada en pequeñas empresas -fabricantes o comercializadoras- que emplean hasta 150 personas y tienen hasta 10 locales.

“Hace unos años me conecté con una heladería desde mi rol como ingeniero y la idea fue ver cómo podía optimizar los procesos y automatizar roles que se estaban haciendo de forma manual o repetitiva. Porque en ese momento no tenían la posibilidad de saber en tiempo real qué helado era el que más se vendía para saber que materia prima comprar”, recordó Matías Armani.

“La plataforma integra y optimiza porque unimos todas las áreas. Todos tienen una cuenta con distintos niveles de acceso, carga información desde el operario en la fábrica hasta el que está en el depósito. Así se arma un ecosistema de datos de forma directa y se obtienen analíticas en segundos con un audio de WhatsApp”, cerró.

Entrevista Matias Armani Emprendedor Mendocino 2 Julieta Caballero -MDZ

Emprendedor con proyección

Actualmente, devFactoy presta servicios a 40 pymes de distintos rubros - heladerías, panaderías, pastelerías, zapaterías, jugueterías y talabarterías- ubicadas en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Neuquén.

El plan de negocios para el futuro es llegar a los 100 clientes y buscar nuevos mercados en Latinoamérica a través de una ronda de inversión que están proyectando para fin de año.

La ficha de Matías Armani

22 años

estudiante de ingeniería mecatrónica en la Universidad de Cuyo

fundador de devFactory

premio Joven Empresario Mendocino 2025

premio Andrés Jara en Naves Argentina 2025

reconocido por la Legislatura de Mendoza

becado para estudiar 6 meses en la universidad más importante de Corea

campeón nacional de Robótica 2015