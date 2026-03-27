Godoy Cruz lanza una capacitación gratuita para emprendedores: cómo inscribirse

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una nueva edición de la capacitación gratuita “Emprende + GC: Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una propuesta destinada a fomentar el desarrollo emprendedor en el departamento. La iniciativa busca acompañar tanto a quienes desean iniciar un proyecto como a aquellos que ya cuentan con un emprendimiento en marcha.

El programa se llevará a cabo el martes 31, de 9 a 12, en las salas de capacitación del ala norte del Hiper Libertad, ubicado en Joaquín V. González 450. Se trata de un encuentro intensivo de tres horas, diseñado para brindar herramientas prácticas y aplicables en el corto plazo.

Desde el Departamento de Capacitación Laboral, organizador de la actividad, destacaron que la propuesta apunta a generar oportunidades concretas de crecimiento económico y desarrollo personal, mediante la incorporación de conocimientos clave para el mundo de los negocios.

El objetivo principal de esta capacitación es acercar a la comunidad herramientas fundamentales para la creación de emprendimientos sostenibles y competitivos. En este marco, la jornada se presenta como un espacio integral que promueve la autogestión como motor de crecimiento.

Además, el encuentro fomentará la generación de redes de contacto entre los participantes. Esto permitirá acceder a información relevante, nuevas oportunidades y vínculos estratégicos que potencien cada iniciativa.

Contenidos clave para emprender

Durante la capacitación, se abordarán distintos ejes temáticos que brindan una visión completa del proceso emprendedor. Entre los principales contenidos se incluyen el análisis del empleo y autoempleo, el desarrollo de ideas de negocio y las alternativas de financiamiento.

También se trabajará sobre la elaboración de un plan de negocios, así como estrategias de marketing digital y uso de redes sociales, herramientas esenciales para posicionar productos y servicios en el mercado actual.

Requisitos e inscripción

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio legal en Godoy Cruz. Debido a que los cupos son limitados, se realizará una selección de participantes, quienes serán notificados a través de WhatsApp.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción online. Para más información, se puede contactar a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.

En síntesis, esta propuesta forma parte de las políticas públicas del municipio orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor local, promoviendo la generación de empleo, la innovación y el crecimiento económico en el departamento.