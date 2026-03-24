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Marcha 24 de marzo
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Marcha del 24 de marzo: una multitud se concentró en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado

Desde la mañana, distintas agrupaciones iniciaron una movilización hacia la Plaza de Mayo en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Pedro Aristarain

Pedro Aristarain

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintas agrupaciones políticas y sociales avanzan desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la emblemática Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo el acto central a las 16:30 horas.

Poco a poco, el espacio frente a la Casa Rosada empezó a poblarse con organizaciones, militantes y asistentes que participan de la conmemoración. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura y reúne cada año a distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos en una movilización que tiene su punto principal en Plaza de Mayo.

Marcha del 24 de marzo, minuto a minuto:

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La palabra de Estela de Carlotto

La Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto participó de la multitudinaria marcha por los 50 años del último golpe de Estado y reivindicó a las organizaciones que "se organizaban y luchaban a pesar de las persecuciones, proscripciones y los suscesivos golpes de Estado".

Estela De Carlotto En La MArcha Del 24 De Marzo

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Pablo Grillo presente en la movilización

El fotógrafo que sufrió un disparo en la cabeza por parte de un miembro de las fuerzas de seguridad durante una manifestación de los jubilados, dió el presente en la movilización por los 50 años del golpe de Estado.

Pablo Grillo en Plaza de Mayo
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Llegan las Abuelas a Plaza de Mayo

A la espera del pronunciamiento de los discursos de las organizaciones, las Abuelas de Plaza de Mayo dicen presente en el escenario.

Llegada De Las Abuelas De Plaza De Mayo
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"Cristina Libre": el pedido de la Cámpora en la marcha por el 24 de marzo

En el marco de las marchas rumbo a Plaza de Mayo por el 24 de Marzo, abundaron las consignas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, presa por corrupción en la causa Vialidad.

La agrupación kirchnerista La Cámpora comenzó a las 9 su habitual caminata, desde la ex ESMA en el barrio de Núñez, donde “miles de militantes” junto a otras organizaciones, pasaron también por San José 1111, domicilio donde cumple su condena.

Leé la nota completa acá

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El pedido de los Nietos recuperados: “Esta herida no se cierra hasta encontrar al último de los nietos secuestrados”

En el inicio del acto por los 50 años del último golpe, los Nietos recuperados leyeron un documento y reclamaron por los 300 nietos que aún faltan encontrar: “Esta herida no se cierra hasta encontrar al último de los nietos secuestrados por la dictadura”.

“Con cada una de nuestras restituciones se demuestra que mantenían a nuestras madres embarazadas con vida en las peores condiciones. Nos arrebataban y luego las asesinaban. Esos bebés eran robados e inscriptos con otra identidad, borrando todo rastro que sirviera para que nuestras familias pudieran recuperarnos”.

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Continúa llegando gente a Plaza de Mayo

A minutos del inicio del acto, en un nuevo Día de la Memoria y a 50 años del último golpe de Estado, la Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo el mismo, comienza a colmarse de gente, mientras aún continúan llegando más personas.

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"La única lucha que se pierde es la que se abandona": el inicio del acto por los 50 años del golpe

En el comienzo del acto conmemorativo por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo tomaron la palabra y reivindicaron su propósito: "A 50 años del golpe, las madres de Plata de Macos levantamos más alto que nunca las banderas revolucionarias de nuestros hijos e hijas. Nos comprometemos a continuar su lucha de impulsar a las nuevas generaciones a que persistan en ellas".

"El enemigo es el mismo. Los sueños populares de justicia e igualdad social también. Estamos convencidas de que aquella cosita nuestra del año 96 tiene tanta vigencia como entonces", señalaron.

"La única lucha que se pierde es la que se abandona".

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A la espera de la palabra de Madres de Plaza de Mayo

La multitud que se encuentra en la plaza frente al Congreso de la Nación aguarda expectante la palabra de las organizaciones de derechos humanos, sobre todo de Madres de Plaza de Mayo.

Marcha del 24 de marzo
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Axel Kicillof se sumó a la manifestación

Pasadas las 14 horas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof llegó a la sede de Madres de Plaza de Mayo, en las cercanías del Congreso, para adherirse a la movilización.

La llegada de Axel Kicillof a la marcha del 24 de marzo
La llegada de Axel Kicillof a la marcha del 24 de marzo 1
Axel Kicillof en la marcha por el 24 de marzo.
Axel Kicillof en la marcha por el 24 de marzo.

Axel Kicillof en la marcha por el 24 de marzo.

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"Hay que seguir recordando": las voces de los manifestantes

“A 50 años del inicio de la dictadura, estamos reflexionando sobre cómo tenemos que hacer para no volver nunca más a esos tiempos de muerte en la República Argentina, construyendo una democracia más justa, más sana, más republicana, entre todos -entre el que piensa distinto y el que piensa igual-", dijo Francisco Loupias, legislador porteño de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del bloque UCR-Evolución, en diálogo con MDZ.

"En tiempos en los que los discursos de odio predominan, nosotros, como espacio que siempre levantó las banderas de los derechos humanos, estamos acá presentes para gritar ‘nunca más’”, concluyó Loupias.

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La declaración de una manifestante en la marcha

“Venimos a manifestarnos a 50 años del golpe, para que no vuelva a pasar”, dijo Patricia, militante del Frente peronista de La Matanza en diálogo con MDZ, y agregó: “Acá vengo a defender lo que es la democracia”.

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Las palabras de Rodolfo Daer en la marcha

En las inmediaciones de la Plaza de Mayo, Rodolfo Daer, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), habló con MDZ sobre la movilización a 50 años del último golpe de Estado.

“Es un día histórico. Los trabajadores de la alimentación nos movilizamos para que nunca más vuelva a existir un Golpe de Estado. Fue el golpe más sangriento de la historia de nuestro país, con tortura, desaparición de personas, robo de identidad”, sentenció Daer en diálogo con MDZ.

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Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central

Las agrupaciones políticas y organisimos de derechos humanos comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central
Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central
Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

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Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo

Pasadas las 11 de la mañana, empezaron a llegar algunas organizaciones sociales a la sede principal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las cercanías del Congreso de la Nación.

Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo.
Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo..

Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo..

Mirá el video

Empiezan a llegar las primeras agrupaciones a la sede de Madres de Plaza de Mayo
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Agrupaciones comenzaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo

Alrededor de las 10 de la mañana, una columna de aproximadamente 8 cuadras comenzó a movilizarse desde la ex ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada) en Núnez, hasta la Plaza de Mayo, en el marco de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La agrupación política que encabezó la columna fue La Cámpora, llevando en su recorrido de 16 kilómetros carteles con las consignas “Caminamos por los 30.000″, “Defendemos la Patria” y “Queremos a Cristina”.

Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires
Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.

Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.

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Todos los puntos de encuentro y calles cortadas por la marcha del 24 de marzo

Según la información oficial, habrá distintas convocatorias y puntos de encuentro para inciar las respectivas movilziaciones hacia la Plaza de Mayo. A continuación, el listado de todos los puntos de encuentro:

  • La Cámpora: 9 horas en la sede del ex-ESMA. Además, harán una parada en San José 1111, en el barrio de Constitución, es decir, en la residencia de la expresidenta Cristina Kirchner.
  • UCR: 13 horas en el cruce de las calles Alsina y Entre Ríos.
  • Asociación Madres de Plaza de Mayo: 13 horas en Hipólito Yrigoyen 1584, en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
  • Movimiento Derecho al Futuro: 13 horas en Hipólito Yrigoyen 1584.
  • Nuevo MAS: 14 horas en el cruce de Av. 9 de Julio y Av. de Mayo.
  • CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: 12 horas en Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
  • Frente Renovador: 12 horas en Av. de Mayo y Tacuarí.
  • PTS y PO: 14 horas en el cruce de 9 de Julio e Yrigoyen.
  • MST: 14 horas en Diagonal Norte y Florida.
  • Política Obrera: 14 horas en Av. 9 de Julio y Av. Belgrano.
  • CGT: 14 horas en Diagonal Sur y Bolívar.

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Cómo será el acto por los 50 años del golpe de Estado

Este martes, a las 16:30, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y cientos de autoconvocados se congregarán en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en el marco del acto oficial a 50 años del último golpe de Estado.

De acuerdo con lo difundido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, en el acto se llevará a cabo la lectura de un documento único condenando a la dictadura, así como, también, se esperan duras críticas hacia el Gobierno de Javier Milei.

En los días previos se realizaron distintas actividades vinculadas a la fecha. Entre ellas, la convocatoria “Florecerán mil pañuelos” impulsada por Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que invitó a confeccionar pañuelos blancos intervenidos con frases, nombres, símbolos o dibujos para mantener presente la memoria de los desaparecidos.

La antesala de la jornada incluyó también una vigilia el 23 de marzo en la Plaza de Mayo convocada por la organización La Poderosa, en la que participaron músicos, actores, periodistas y fotógrafos. La actividad buscó acompañar el inicio de la jornada conmemorativa con intervenciones culturales y expresiones artísticas.

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