Marcha del 24 de marzo: una multitud se concentró en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado

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Cómo será el acto por los 50 años del golpe de Estado

Este martes, a las 16:30, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y cientos de autoconvocados se congregarán en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en el marco del acto oficial a 50 años del último golpe de Estado.

De acuerdo con lo difundido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, en el acto se llevará a cabo la lectura de un documento único condenando a la dictadura, así como, también, se esperan duras críticas hacia el Gobierno de Javier Milei.

En los días previos se realizaron distintas actividades vinculadas a la fecha. Entre ellas, la convocatoria “Florecerán mil pañuelos” impulsada por Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que invitó a confeccionar pañuelos blancos intervenidos con frases, nombres, símbolos o dibujos para mantener presente la memoria de los desaparecidos.

La antesala de la jornada incluyó también una vigilia el 23 de marzo en la Plaza de Mayo convocada por la organización La Poderosa, en la que participaron músicos, actores, periodistas y fotógrafos. La actividad buscó acompañar el inicio de la jornada conmemorativa con intervenciones culturales y expresiones artísticas.

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