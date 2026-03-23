A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina: cómo será la marcha en Plaza de Mayo

El acto por los 50 años del golpe de estado se realizará en la Playa de Mayo con la presencia de organizaciones de derechos humanos.

Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, a las 16.30 horas del martes se realizará una movilización desde la ex-ESMA hacia Plaza de Mayo.

A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina el 24 de marzo de 1976, los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas marcharán este martes a la Plaza de Mayo a las 16.30 donde se celebrará el acto del aniversario.

abuelas de plaza de mayo marcha del 24 de marzo La convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado. Instagram El acto por los 50 años del golpe de Estado de 1976 En la marcha habrá una lectura de un documento único condenando a la dictadura y se esperan también duras críticas hacia el Gobierno por parte de las dos organizaciones que por segundo año consecutivo avanzarán por la Plaza de Mayo reconciliadas: los que se nuclean en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

En los días previos se realizaron distintas actividades vinculadas a la fecha. Entre ellas, la convocatoria “Florecerán mil pañuelos” impulsada por Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que invitó a confeccionar pañuelos blancos intervenidos con frases, nombres, símbolos o dibujos para mantener presente la memoria de los desaparecidos.

La antesala de la jornada incluyó también una vigilia el 23 de marzo en la Plaza de Mayo convocada por la organización La Poderosa, en la que participaron músicos, actores, periodistas y fotógrafos. La actividad buscó acompañar el inicio de la jornada conmemorativa con intervenciones culturales y expresiones artísticas.

Distintas agrupaciones también organizaron actividades en los barrios. Entre ellas, el espacio "Boca es Pueblo" realizó una charla sobre el libro Salvate vos del periodista Juan Carrá y una marcha de antorchas en el barrio de La Boca, como parte de las acciones previas a la movilización principal.