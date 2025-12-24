Los mejores memes de Navidad 2025: así se vivió la fiesta en redes

Con la llegada de la Navidad, las redes sociales no tardaron en llenarse de "memes", es decir publicaciones en formato de imágenes con textos breves que hicieron reír a miles de usuarios en Argentina y otros países, transformándose en otro clásico digital de estos tiempos.

Tanto en Twitter/X, como Instagram y TikTok, miles de usuarios publicaron imágenes y frases humorísticas que sintetizan, en un solo golpe visual, lo que muchos sienten en estas fechas: emoción, caos, ternura, y también un poco de resignación. Los memes terminaron por convertirse desde hace mucho tiempo en un lenguaje compartido que acompaña la celebración navideña junto a los saludos y las felicitaciones.

En muchos de estos memes también se ven retratadas varias de las tradiciones argentinas de la Navidad, como las mesas largas con vitel toné, piononos y ensaladas frías, el infaltable brindis de medianoche y los regalos que aparecen debajo del arbolito cuando el reloj marca las 12.

Todo eso, combinado con el calor agobiante de diciembre, los ventiladores a máxima potencia y las reuniones familiares que se extienden hasta la madrugada, se transforma en material perfecto para el humor. Así, las costumbres locales quedan registradas en clave irónica y divertida.