Flavio Mendoza sorprendió a su hijo Dionisio en la previa de Navidad: qué se le ocurrió al productor

La reconocida figura del espectáculo cambió los planes familiares a último momento para llevar la ilusión navideña a un destino soñado por su niño.

La magia de las fiestas cobró una dimensión extraordinaria para una de las familias más queridas del espectáculo argentino. Lo que comenzó como un habitual traslado laboral hacia el interior del país, terminó convirtiéndose en una travesía internacional cargada de emoción. El productor teatral Flavio Mendoza decidió dar un giro radical a su agenda para priorizar la inocencia de su pequeño, transformando una fecha especial en un recuerdo imborrable entre la nieve y las leyendas nórdicas.

A través de un registro audiovisual que capturó la esencia del momento y fue compartido por Flavio en redes sociales, se reveló el ingenioso plan para desviar la atención del niño. Mientras sobrevolaban las nubes, el diálogo dejó en claro que el menor esperaba aterrizar en Santa Fe, sin sospechar que el pasaporte lo llevaría a miles de kilómetros de distancia. La complicidad entre padre e hijo se volvió viral, destacando la capacidad de asombro que aún conservan ante las grandes sorpresas de la vida.

la increíble reacción de Dionisio Mendoza ante el viaje sorpresa El productor artístico decidió cumplir un viejo anhelo familiar en las vísperas de las fiestas navideñas El productor artístico decidió cumplir un viejo anhelo familiar en las vísperas de las fiestas navideñas. Video: Instagram Flavio Mendoza La incertidumbre se mantuvo hasta el último segundo dentro de la aeronave. Ante la insistencia del pequeño por llegar a su destino habitual, el coreógrafo comenzó a soltar pistas que cambiaron el semblante de su hijo de forma inmediata. Al comprender que el rumbo no era el litoral argentino, sino las tierras de Papá Noel, el estallido de alegría fue absoluto. “¿Dónde papá te dijo que te iba a llevar?”, consultó el artista, obteniendo una respuesta llena de júbilo: “Para el Polo Norte. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, papá!”.

El mensaje de Flavio Mendoza sobre la magia y la infancia Flavio Mendoza y Dionisio.jpg Flavio Mendoza sorprendió a su hijo en la previa de la Navidad. Créditos: Archivo MDZ Más allá del lujo del traslado, el trasfondo de esta aventura reside en la voluntad de preservar la fantasía en un momento clave del crecimiento del niño. El creador de grandes éxitos teatrales reflexionó sobre la importancia de alimentar las ilusiones antes de que el paso del tiempo las diluya. En sus redes, expresó que este viaje es la culminación de un anhelo personal compartido: “Quiero compartir con todos un sueño, yo no subo nunca nada para presumir, no me interesa, pero desde que soy papá y porque siempre fui igual, soy un eterno soñador”.