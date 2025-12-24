El "Noé de África" anunció un diluvio que acabará con el mundo esta Navidad

A pocas horas de la Navidad , crece la expectativa —y la polémica— en torno a Ebo Noah , un autoproclamado profeta de Ghana que asegura haber recibido un mensaje divino sobre un diluvio universal que comenzaría este 25 de diciembre de 2025 y cambiaría para siempre el destino de la humanidad.

Conocido en redes como el “Noé de África” , el hombre afirma que Dios le reveló que lloverá de manera ininterrumpida durante tres o cuatro años , cubriendo toda la superficie del planeta. “La inundación será tan grande que muchos pueblos del mundo desaparecerán”, advirtió en uno de sus mensajes más difundidos.

Según sus declaraciones, Ebo Noah lleva meses construyendo ocho grandes arcas de madera , destinadas a salvar a unas 5.000 personas y a animales que, asegura, “llegan solos” al lugar. En sus redes sociales —especialmente Instagram, TikTok y YouTube— se lo ve supervisando las obras junto a seguidores que rezan, cantan y colaboran en la construcción.

El fenómeno se volvió viral a nivel mundial , con millones de reproducciones y más de 380.000 seguidores , y atrajo a personas de distintos países africanos que incluso habrían viajado a Ghana para “asegurar un lugar” en las embarcaciones, algunas vendiendo sus pertenencias y realizando donaciones.

La historia también encendió alertas. A mediados de diciembre, autoridades ghanesas detuvieron brevemente a Ebo Noah, acusándolo de difundir mensajes que podrían generar pánico público . Si bien fue liberado, el episodio no frenó la difusión de la supuesta profecía.

Desde ámbitos religiosos y académicos, teólogos cristianos señalaron contradicciones con la Biblia, recordando que en el Génesis Dios promete que no volverá a destruir la Tierra con un diluvio. Otros especialistas califican el caso como sensacionalismo digital, posible engaño para obtener donaciones o expresión de fanatismo religioso amplificado por las redes.

Hasta el momento, ningún organismo meteorológico ni científico respalda la posibilidad de un fenómeno climático global de esas características.

Mientras el mundo se prepara para celebrar el 25 de diciembre, la profecía del “Noé de África” divide opiniones. Una predicción apocalíptica que enfrenta su hora cúlmine en vísperas de Navidad. En su último video en Tiktok que difundió este miércoles, Ebo Noah envió un mensaje esperanzador: "Nadie debería apresurarse a ir a ningún lugar mañana porque Dios nos ha dado tiempo para construir más arcas”, expresó..