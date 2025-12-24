Donan juguetes y otros elementos incautados al Garrahan y a la Fundación Margarita Barrientos

La Policía de la Ciudad concretó la donación de juguetes y distintos elementos incautados a la Fundación del Hospital Garrahan y a la Fundación Margarita Barrientos, en una acción solidaria autorizada por la Justicia y destinada a reforzar tareas sociales y sanitarias en Navidad .

Según informaron fuentes oficiales, la entrega fue realizada por la División Depósito de Efectos, que distribuyó electrodomésticos, juguetes, herramientas y equipamiento tecnológico a ambas instituciones.

La Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan recibió cinco hidrolavadoras, 20 máquinas de pasta, nueve accesorios para ravioles, ocho cajas de herramientas tipo botiquín, 33 cajas de herramientas y ocho cajas de juguetes.

Además, se donaron siete consolas de juegos, 15 parlantes, 20 bases móviles multifuncionales y 79 soportes para televisores de distintos tamaños y modelos. El material fue recibido por la representante legal de la fundación.

Por su parte, la Fundación Margarita Barrientos recibió un freezer, una freidora, tres hornos eléctricos, cinco hidrolavadoras, 25 máquinas de pasta y nueve accesorios para ravioles.

El aporte se completó con cinco planchas de hierro, 15 paellas, 60 cajas de herramientas, soportes para TV, dos purificadores de agua, 15 parlantes, una cocina de tres hornallas, nueve soldadoras eléctricas y cinco pares de borceguíes.

La entrega de los elementos fue autorizada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1, en el marco de la reutilización social de bienes secuestrados, con el objetivo de colaborar con organizaciones de reconocida labor comunitaria.