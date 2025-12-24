Navidad con menos juguetes: las ventas cayeron un 6,9%

Las ventas de juguetes durante la última Navidad registraron una fuerte caída del 6,9%, en la medición por unidades respecto del mismo período del año pasado, según el informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Aún así, se notó una mejora respecto de noviembre y mucha compra de último momento.

La conducta de los consumidores se da en el marco de un escenario marcado mayor prudencia en las compras, con presupuestos familiares ajustados y decisiones de compra cada vez más racionales. Aún así, las empresas mantienen expectativas para la campaña de Reyes Magos.

El presidente de la entidad, Matías Furió, explicó que diciembre mostró un desempeño mejor al previsto, especialmente en comparación con noviembre, mes que había evidenciado una caída “fuerte e inesperada”. Según señaló, en los días previos a Nochebuena se observó una mejora en el ritmo de ventas impulsada por compras de último momento, aunque ese repunte no alcanzó para compensar el mal desempeño del Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses posteriores.

Las promociones, descuentos y las opciones de financiamiento se mostraron como las mejores alternativas para los consumidores. En un contexto de baja de tasas, los comercios ofrecieron cuotas sin interés, lo que marca una tendencia de cambio en las formas de pago. De acuerdo con la CAIJ, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente marginal.

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico, que representa alrededor del 25% del mercado, se mantuvo estable y sin crecimiento interanual. Este comportamiento estuvo influido por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon, que captaron parte de la demanda. En contraste, las ventas presenciales en el comercio físico tradicional cayeron cerca de un 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal online, el resultado global del sector haya sido negativo.

El ticket promedio reflejó un mercado orientado mayormente a productos de precio bajo y medio. En las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por unidad, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las grandes cadenas de jugueterías alcanzó aproximadamente los $45.000.

Sin aumentos de precios

Desde la cámara destacaron que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año. Los juguetes económicos y de menor precio concentraron el mayor volumen de ventas, mientras que los productos de alto valor, incluidos los asociados a grandes licencias y marcas internacionales, tuvieron una rotación muy baja. Muchas de estas licencias se concentraron en tiendas virtuales del exterior, lo que afectó el desempeño de las plataformas locales.

Durante la campaña navideña, los rubros más dinámicos fueron los juguetes de primera infancia, los juegos de aire libre y playa, los juegos de mesa familiares, los juguetes creativos y de manualidades, las muñecas y bebotes, y los peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples. También se destacaron algunos productos del segmento premium, como Playmobil, LEGO y Barbie, aunque con un volumen de ventas más acotado.

En paralelo, la CAIJ puso el acento en la seguridad de los juguetes. Furió destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban productos que no cumplían con la normativa vigente. Entre los casos detectados se encontraron juguetes para bebés que superaban los niveles de sonido permitidos pese a exhibir sellos de seguridad. Las sanciones incluyeron el retiro de los productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas digitales y la posibilidad de bloqueo de CUIT en caso de reincidencia.

De cara a Reyes Magos, el sector renueva sus expectativas y refuerza el llamado a adquirir juguetes seguros en comercios habilitados. “La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es con un juguete seguro”, remarcó Furió, al destacar la importancia de verificar el Marcado de Conformidad, identificado por el código QR con la sigla “AR” y las dos tildes, como garantía de calidad y seguridad para el consumidor.