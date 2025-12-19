El Gaucho Noel de Traslasierra viajará al hospital Garrahan a repartir sus juguetes

En el corazón de Traslasierra , lejos de los paisajes clásicos de la Laponia, una historia con mucho espíritu navideño vuelve a cobrar fuerza cada diciembre. En Mina Clavero y en los pueblos cercanos, Daniel Castañas se calza el traje rojo y, convertido en el Gaucho Noel , recorre caminos serranos para acercar regalos a los chicos desde hace 20 años.

Con sus más de 80 años, y una vida atravesada por el esfuerzo y la constancia, este personaje cosecha juguetes y mucha solidaridad para repartir en Nochebuena y Navidad.

Fue atleta de alto rendimiento, representó al país en competencias sudamericanas y mundiales de maratón y hoy es reconocido como el guía de montaña más longevo de Córdoba. Aunque ya no transita los senderos más exigentes, sigue activo y con la misma vocación solidaria que lo distingue desde siempre.

La historia comenzó casi por casualidad, cuando los chicos del pueblo lo señalaban al pasar y lo comparaban con Papá Noel por su barba tupida. Aquella identificación espontánea se transformó en un compromiso que no se detuvo más. Alquiló un traje, salió a repartir juguetes y, desde entonces, cada invierno fabrica y repara regalos en su propio taller, que luego llegan a manos de niños de zonas con escasos recursos.

Su tarea solidaria no se limita a la Nochebuena. Durante el año organiza caminatas por las sierras “a la gorra” y aprovecha esas recorridas para llevar paneles solares y luminarias a familias que viven en parajes sin acceso a electricidad. Conoce cada casa, cada historia, y lleva un registro propio para organizar mejor la ayuda.

Hoy, por razones de salud, ya no recorre domicilio por domicilio. Cada 24 de diciembre se instala en la plaza de Mina Clavero, donde lo esperan familias de distintos puntos del país.

De Traslasierra al hospital Garrahan

Además, este año cumplirá un sueño especial: visitar el Hospital Garrahan para llevar un momento de alegría a niños que atraviesan situaciones complejas.

En un video que compartió en sus redes sociales, Castañas contó: "Después de mucho tiempo me salió la autorización para ir a llevar juguetes a hospital Garrahan el lunes 22. Gracias a todos ustedes, a todas las manitos solidarias que me ayudaron con el pasaje y la encomienda porque hemos conseguido cientos de juguetes. Me llevo un pedacito del valle, un poquito del corazón de todos, para estos niñitos del Garrahan".

Daniel Castañas se calza el traje rojo para convertirse en el Gaucho Noel

Será un viaje relámpago para el Gaucho Noel, porque, según advirtió, el 23 a la noche estará tomando el micro de vuelta "para estar el 24 a la noche acá en la placita de mi pueblo junto a todos los niños del valle Traslasierra".

La historia del Gaucho Noel trasciende Traslasierra y se convierte en un símbolo de solidaridad cordobesa para todo el país. Quienes deseen colaborar con su trabajo solidario pueden contactarlo a través de Instagram, en la cuenta @elgauchonoel, donde comparte sus actividades y recibe donaciones de juguetes o ayuda para sus recorridas.