Mar del Plata: encontró a su pareja con otro en una pizzería, se agarró a las trompadas y destrozó el local

Un violento enfrentamiento tuvo lugar en la pizzería Yo Tu Él de Mar del Plata cuando un hombre sorprendió a su pareja con otro.

En la noche del miércoles, tuvo lugar un insólito incidente en una pizzería de Mar del Plata. Un hombre descubrió a su pareja tomando una cerveza con otro individuo, se agarraron a trompadas y terminó destrozando todo el local.

Todo comenzó cuando uno de los hombres llegó a la pizzería Yo Tu El, ubicada en la calle Belgrano al 2100 de Mar del Plata. En el lugar, se percató de la presencia de su pareja junto a otro, compartiendo una bebida. Sin mediar palabra, el hombre reaccionó de manera agresiva y atacó al otro a golpes. La confrontación, inesperada para los testigos, rápidamente escaló, generando un caos en el interior de la pizzería.

La pelea provocó destrozos en el mobiliario del local, con vidrios rotos, vajilla y otros objetos destruidos durante el forcejeo. La situación fue tan descontrolada que los testigos del incidente, sorprendidos, alertaron a las autoridades.

Personal policial de la subcomisaría Casino, que tiene jurisdicción en la zona, acudió al lugar y logró detener a uno de los involucrados, un hombre de 33 años. El otro, de 39 años, quedó en libertad, ya que no fue arrestado en el lugar.

A pesar de la violencia del enfrentamiento, fuentes consultadas por el diario local La Capital, indicaron que ninguno de los hombres involucrados sufrió heridas de gravedad. La intervención policial logró restablecer el orden, pero la alteración causada por el altercado fue significativa, tanto para los testigos como para los responsables del local.