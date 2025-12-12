Mar del Plata: cerró la empresa de conservas Marechiare y despidió a 50 empleados

Tras 25 años de actividad, cerró la empresa de conservas marplatense Marechiare. Desde la empresa responsabilizaron a la caída del consumo y el aumento de importaciones.

Cerró la empresa de conservas Marechiare, una de las más reconocidas de Mar del Plata con 25 de actividad y despidió a 50 empleados, en medio de una fuerte caída de ventas, el incremento de costos y la creciente presencia de productos importados que erosionaron su competitividad.

El cierre definitivo es otro golpe duro para el sector pesquero y para la comunidad de la ciudad feliz.

La compañía operaba como una filial del Grupo Veraz, un conglomerado argentino con fuerte presencia en la pesca de merluza y langostino, propietario de una de las flotas más importantes del país, varias plantas de procesamiento y la marca Marechiare. En 2022, el grupo mantuvo conversaciones con la multinacional española Nueva Pescanova para una posible venta, pero el intento no prosperó y la conservera quedó excluida de la operación, revelando también el escaso interés de inversores extranjeros por el segmento de conservas pesqueras.

El proceso de cierre se extendió durante varios meses, pero el final se consumó cuando la fábrica detuvo su producción y desvinculó a la totalidad de su personal. La dirección justificó la decisión en la falta de rentabilidad sostenida. “No nos queda alternativa”, explicó Federico Angeleri, director del grupo, al señalar que la empresa ya no podía competir frente al ingreso masivo de productos importados.

El impacto del cierre se sintió con fuerza en la industria pesquera marplatense, que atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. Empresarios y especialistas señalan que la combinación de inflación, suba de costos operativos, caída del consumo interno y mayor competencia importada debilitó gravemente la rentabilidad del sector. Según Angeleri, muchas compañías enfrentan una situación límite que vuelve inviable su continuidad.