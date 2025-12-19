Anmat ordenó el retiro de once lotes de una solución oftalmológica de uso frecuente

Anmat informó el retiro voluntario del mercado de una solución oftalmológica tras detectar que varios lotes no cumplen con los parámetros de calidad exigidos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó el retiro voluntario del mercado de once lotes de una solución oftalmológica de uso frecuente, tras detectar que no cumple con los parámetros de calidad establecidos.

Según detalló el organismo, la medida fue iniciada por la firma Biosintex S.A. y alcanza al producto Lacrigestina / Hidroxipropilmetilcelulosa 300 mg/100 ml, solución oftálmica estéril, presentación por 15 ml, correspondiente al Certificado N° 52330. El medicamento es utilizado como lubricante ocular y está indicado para aliviar la sequedad y la irritación de los ojos.

image Cuáles son los lotes de Lacrigestina alcanzados por la medida de Anmat. Foto: Archivo Anmat: los lotes prohibidos Los lotes alcanzados por el retiro son: 44924 (vencimiento 02/26), 66254 (05/26), 80074 (07/26), 87284, 87484 y 87584 (08/26), 96394 y 96494 (09/26), 048X4 (10/26), 42635 (03/27) y 51745 (04/27).

Desde la Anmat explicaron que la decisión se tomó luego de comprobar que los lotes mencionados no cumplen con el ensayo de pH requerido, un parámetro clave para garantizar la seguridad y eficacia de este tipo de productos oftálmicos. Si bien no se informó sobre eventos adversos asociados, el organismo resolvió avanzar con el retiro como medida preventiva.