El Ministerio de Salud de Mendoza advirtió sobre el queso contaminado con listeria

Desde el Ministerio de Salud detallaron los datos del lote contaminado de queso . “Que según el SIVA Nº 5106, con informe subido por SENASA el 09/12/25, se halló Listeria monocytogenes en el producto QUESO DE PASTA BLANDA CREMÓN DOBLE CREMA, marca LA SERENÍSIMA, peso neto 500 g, Lote 2703, elaboración 03/07/2025, vencimiento 11/09/2025, elaborado por el Establecimiento B-I-05184, de la firma MASTELLONE HNOS S.A”, dice el comunicado.

Desde el Ministerio de Salud piden no consumir el queso aunque esté guardado en el frezeer.

“El producto se encuentra fuera de su período de aptitud (vencido), por ello se recomienda a la población, en especial las personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas y ancianos que en caso de haber conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento ya sea fraccionado y/o congelado en freezer, SE ABSTENGAN DE CONSUMIRLO YA QUE EXISTE UN RIESGO PARA SU SALUD”, agrega.

Además, el Ministerio de Salud de Mendoza confirma que no hay casos de personas con listeria en la provincia. “También se comunica que esta jurisdicción no recibió ninguna información sobre los casos asociados al alimento, previo al comunicado del Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos (INAL) del día 12/12/2025”, cierra.

Es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con una bacteria que se encuentra tanto en el agua como en el suelo, denominada Listeria monocytogenes. Este microorganismo crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción.

Qué alimentos transmiten listeriosis

Existen animales que, aun sin presentar síntomas, son "portadores" de la bacteria en sus intestinos, pudiendo resultar contaminados los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan. Los alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad son:

Fiambres y embutidos a base de carnes y aves.

Lácteos elaborados con leche sin pasteurizar.

Vegetales crudos.

Pescados crudos y ahumados.

Cómo se previene la enfermedad

Se recomienda:

Higiene

Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, como mínimo.

Lavar cuidadosamente utensilios de cocina y superficies en contacto con alimentos crudos (por ejemplo: mesadas, tablas de picar, cuchillas, etc.).

Lavar los vegetales crudos antes de consumirlos.

Conservación

Mantener la higiene de la heladera.

Separación de alimentos

Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos o listos para consumir, mantenerlos separados durante la compra, preparación y conservación en heladera o freezer.

Cocción

Cocinar completamente los alimentos aunque estos no vayan a consumirse en el momento, en especial los embutidos como las salchichas, chorizos, morcillas, etc.

Refrigerar los alimentos preparados que no se consuman inmediatamente.

En caso de recalentar alimentos ya cocidos, hacerlo a temperaturas de cocción.

Evitar el consumo de:

Productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar.

Salchichas sin cocción previa.

Cuáles son los síntomas

El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses. La sintomatología de la enfermedad es variable:

escalofríos

fatiga

náuseas

vómitos

fiebre

dolor de cabeza

diarrea

dolor de estómago

meningitis

septicemia

abortos en mujeres embarazadas

Quiénes presentan mayor riesgo de padecer la enfermedad

No todas las personas que ingieren alimentos contaminados con esta bacteria contraen la enfermedad. Ello depende de la susceptibilidad y del estado de salud de cada individuo. Resultan con mayor riesgo de padecerla las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los ancianos y los individuos inmunológicamente deprimidos (por ejemplo: enfermos con SIDA, cáncer, pacientes tratados con drogas inmunosupresoras, etc.). Además, la mujer embarazada puede transmitir la enfermedad a su bebé a través de la placenta, con la posibilidad de ocasionar un parto prematuro, aborto o alguna alteración en el recién nacido.